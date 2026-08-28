Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Almanya'ya uzanan servetinde çarpıcı detaylar ve soru işaretleri ortaya çıktı.
Melih Gökçek'in 'para kulesi' ortaya çıktı: Servetini Almanya'ya taşımış
Gazeteci Murat Ağırel, Ankara'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde milyonlarca dolar kamu zararına sebep olan, hakkında onlarca şikayet ve 'itiraf' olmasına rağmen soruşturma geçirmeyen Melih Gökçek'in Almanya'ya uzanan servetini ortaya çıkardı.Aykut Metehan
Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Düsseldorf'da kurdukları şirket üzerinden 4,5 milyon Euro karşılığında bir bina alındığı, 8 buçuk milyon euroya AVM alımı için de hazırlıkların tamamlandığı ortaya çıktı.
Gökçeklerin Almanya'daki bu şirketinde çalışan sayısı 0 ancak Türkiye'den şirkete gönderilen milyonlarca euroluk paranın kaynağı belirsiz.
Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek'in Almanya'da kurduğu ancak hiçbir çalışanı ya da cirosu olmayan 'HAMAG' adlı şirketin Türkiye'den gönderilen milyonlarca euro değerindeki para ile Almanya'da servet değerinde taşınmazlar satın aldığı ortaya çıktı.
ÇALIŞANI OLMAYAN ŞİRKET PARA BASTI
İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'in eşi olan Hülya Gökçek, 2022 yılında Çeşme 1. Noterliği üzerinden verdiği vekalet ile Filiz Polat İşler'i kendisi adına Almanya'da şirket kurabilmesi için görevlendirdi.
Almanya'nın Köln şehrinde 30 bin euro sermaye ile kurulan aile şirketinin adı Hülya, Ahmet, Melih, Ahmet ve Gökçek adlarının baş harflerinden oluşan HAMAG olarak belirlenirken, bir süre sonra Türkiye'den söz konusu şirkete
para transferleri başladı.
2023 yılında şirketin banka hesabına Türkiye'deki bir banka üzerinden önce 722 bin Euro ardından 3 milyon 857 bin Euro para transferi gerçekleştirildi. Hülya Gökçek, bu para ile Düsseldorf'un en nezih sokaklarından birinde bulunan 18 daireli binayı 'yurt yapmak' amacıyla 3 milyon 857 bin Euro karşılığında satın aldı.
Gökçek ailesi, hiçbir çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmayan şirketleri üzerine satın aldıkları binaya 500 bin Euronun üzerinde tadilat harcaması da gerçekleştirirken, şirketin Düsseldorf'taki bu bina için yaptığı toplam harcama 4,5 milyon Euro seviyelerine yaklaştı.
8,5 MİLYON EUROYA AVM ANLAŞMASI
Türkiye'den gönderilen paralar ile Almanya'da yapılan ticari faaliyetlerini artıran Gökçek ailesi, Düsseldorf'taki binayı satın aldıktan sonra bu kez rotayı Düsseldorf'un 40 50 km dışındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Velbert şehrine çevirdi.
Vilbert şehrinde bir AVM satın almaya karar veren Hülya Gökçek ve eşi Ahmet Gökçek, 5 dükkanı ve 18 dairesi bulunan alışveriş merkezini satın almak için Alman mülk sahibi ile 8,5 milyon Euro bedel üzerinden sözleşme imzaladı.
21 Mayıs 2025 tarihinde noter aracılığıyla yapılan sözleşmeye göre Gökçek ailesi, ödeme yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmemesi halinde günlük 345 Euro para cezası ödemeyi kabuL etti. İmzalar atıldıktan bir süre sonra ise Gökçek ailesi AVM'yi satın almak için şartları sağlayamadı ve imzaladıkları sözleşme nedeniyle Alman mülk sahibine 300 bin Euro fesih bedeli ve iki Türk alıcıya 100 bin Euro olmak üzere toplam 500 bin Euro ceza
ödemesi gerçekleştirdi.
Ancak Gökçek ailesinin AVM satışı için anlaştığı Türk aracılardan birinin 100 bin Euroluk ödemenin 'eksik' olduğunu iddia etmesi üzerine mahkemeye başvurması, aileyi Almanya'da da davalık hale getirdi.
280 MİLYON EUROLUK AVM İÇİN GÖRÜŞME
Düsseldorf'ta 4,5 milyon Euro (bugünkü kurla 250 milyon TL) ödeme ile bir bina satın alan ve Velbert'te 8,5 milyon Euro değerindeki bir AVM'yi satın almak için el sıkışan Gökçek ailesi, bu kez Lüksemburg'taki 280 milyon Euro değerindeki "Massen Shopping Center" adlı AVM'yi satın almak için görüşmeler yürüttü.