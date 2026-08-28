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Hasat dönemiyle birlikte mısır üreticilerinin en çok merak ettiği konuların başında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı müdahale alım fiyatı geliyor. Çiftçilerin belirsizlik karşısındaki sorularını TMO yönetimine ileten gazeteci Ali Ekber Yıldırım, yetkililerden aldığı yanıtı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

TMO YETKİLİLERİ: "ŞİMDİLİK FİYAT AÇIKLAMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

TMO yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Ali Ekber Yıldırım, kurumun mevcut piyasa koşullarından memnun olduğunu ifade etti. Yıldırım, yetkililerin değerlendirmesini şu sözlerle aktardı:

"Yetkililer, mısır fiyatının iyi olduğunu, 2024’te fiyat açıklamadıklarını hatırlatarak bu yıl da şimdilik açıklamayı düşünmediklerini, fiyat düşerse o zaman değerlendireceklerini söyledi."

ÜRETİCİNİN BEKLEDİĞİ 17 LİRA FİYATI İÇİN OLUMSUZ YANIT

Mısır üreticilerinin maliyetler karşısında talep ettiği fiyat seviyesine de değinen TMO yönetimi, bu beklentinin karşılanmasının mümkün olmadığını belirtti. Ali Ekber Yıldırım, görüşmenin sonucunu şu ifadelerle özetledi:

"Yetkililer, üreticinin beklediği 17 lira fiyatın açıklamanın mümkün olmadığını da ifade etti."