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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal üretimin ve çiftçinin satış fiyatlarının en önemli göstergesi olan Haziran 2026 Tarım-ÜFE verilerini açıkladı. Yıllık bazda tarım ürünleri üretici fiyatlarında yüzde 9,55 artış kaydedilirken, 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında bu artışın yüzde 37,44 gibi yüksek bir orana ulaşması dikkat çekti. Tarım-ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 7,73 artış gösterdi.

KAVUN, KARPUZ, PATATES VE SEBZE GRUBU REKORA KOŞTU

Açıklanan raporda en dikkat çekici veri, alt grupların yıllık değişim oranlarında görüldü. Son günlerde gündemden düşmeyen tescilli Medetli kavunları ve Sandıklı patatesi gibi ürünleri de doğrudan kapsayan "sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular" grubu, yıllık bazda yüzde 60,71 artış göstererek yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup oldu. Bu devasa artış, sofraların temel gıdalarındaki fiyat baskısının tarladan başladığını tescilledi.

Buna karşın, yaz meyvelerinin tezgahlara inmesiyle birlikte aylık bazda en sert düşüşü yaşayan grup, yüzde 27,64 azalış ile "tropikal ve subtropikal meyveler" oldu.

SEKTÖRLERDE VE ANA GRUPLARDA AYLIK GERİLEME

Haziran ayında genel Tarım-ÜFE endeksi bir önceki aya göre (aylık bazda) yüzde 9,02 oranında azaldı. Bu aylık düşüşün alt sektörlere ve ürün gruplarına yansıması ise şu şekilde gerçekleşti:

Tarım ve Avcılık Ürünleri: Aylık bazda yüzde 9,57 azaldı.

Ormancılık Ürünleri ve İlgili Hizmetler: Aylık bazda yüzde 2,14 azaldı.

Balıkçılık ve Destekleyici Hizmetler: Aylık bazda yüzde 0,18 azaldı.

Ana gruplardaki aylık değişimler ise şu şekilde listelendi:

Tek Yıllık (Uzun Ömürlü Olmayan) Bitkisel Ürünler: Aylık bazda yüzde 15,55 geriledi.

Çok Yıllık (Uzun Ömürlü) Bitkisel Ürünler: Aylık bazda yüzde 10,30 azaldı.

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler: Aylık bazda gerilemek yerine yüzde 1,49 artış gösterdi.



