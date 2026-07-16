Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.