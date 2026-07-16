Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıkladı. 2 ile sarı kod, saat 12.00'den sonra 9 ile gök gürültülü sağanak yağış ve 29 ile aşırı sıcaklık alarmı verildi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji'nin açıklamasına göre bugün 9 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Trabzon ve Rize'ye aşırı sağanaktan dolayı sarı kod verildi.

1 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun birçok bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık bekleniyor.

2 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

İşte il il hava durumu raporu:

3 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

4 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

6 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

7 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

8 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

9 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

10 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

11 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

BOLU °C, 30°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

13 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.

14 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.

15 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 19
Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

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Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verdi: Süper el-nino ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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