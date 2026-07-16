Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ait Hizmet Üretim Endeksi sonuçlarını yayımladı. Türkiye ekonomisinin istihdam ve ciro bakımından en büyük ağırlıklarından birine sahip olan hizmet sektörü, Mayıs ayında hem yıllık bazda hem de bir önceki aya kıyasla gerileme kaydetti. Verilere göre, hizmet üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,2 azalarak zayıf bir performans sergiledi.

YILLIK BAZDA LOJİSTİK VE GAYRİMENKUL KAN KAYBEDİYOR

Alt sektörler detaylıca incelendiğinde yıllık bazda en büyük darbeyi ulaştırma ve gayrimenkul sektörlerinin aldığı görülüyor.

Ulaştırma ve Depolama: Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 geriledi.

Gayrimenkul Hizmetleri: Konut piyasasındaki durgunluğun ve yüksek faizlerin etkisiyle yıllık bazda yüzde 4,3 azaldı.

Bilgi ve İletişim: Teknoloji ve yazılım gibi alanları barındıran sektör yıllık bazda yüzde 3,3 düşüş kaydetti.

Buna karşın, yaz sezonunun hareketlenmesiyle konaklama ve yiyecek hizmetleri yıllık bazda yüzde 5,8 artarak sektörün en güçlü büyüyen kolu oldu. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,4 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA EN BÜYÜK DARBE TEKNOLOJİDE: YÜZDE 7,5 ÇÖKÜŞ

Hizmet üretim endeksindeki aylık düşüşün (bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış) en büyük tetikleyicisi ise bilgi ve iletişim sektörü oldu.

BİLGİ VE İLETİŞİM

Nisan ayına göre Mayıs ayında tam yüzde 7,5 oranında rekor bir gerileme yaşadı

Ulaştırma ve Depolama: Aylık bazda değişim göstermeyerek yerinde saydı.

Konaklama ve Yiyecek: Aylık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.

Gayrimenkul: Aylık bazda yalnızca yüzde 0,2 oranında sınırlı bir nefes aldı.

Mesleki ve İdari Hizmetler: Sırasıyla yüzde 1,0 ve yüzde 1,1 oranında yükseldi.

Açıklanan son veriler, tüketicinin alım gücünün düşmesi ve işletmelerin dijitalleşme/teknoloji bütçelerini kısması nedeniyle, özellikle bilgi ve iletişim sektöründe ciddi bir daralma yaşandığını ortaya koydu.