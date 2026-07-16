Yargıtay'dan emsal karar: Hasta eşine bunu yapmayan boşanmada ağır kusurlu sayılacak

MAHKEME: HASTA EŞİNE BAKMADI

Davalı kadın ise iddiaları reddederek, şeker hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşamaya başladığını, eşinin hastalığını sorun olarak gördüğünü ve kendisine destek olmak yerine caminin çay ocağında kalmayı tercih ettiğini ifade etti.