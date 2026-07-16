Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ait İnşaat Üretim Endeksi sonuçlarını ilan etti. Türkiye ekonomisinin en büyük istihdam ve büyüme kaynaklarından biri olan inşaat sektörü, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 azalarak yıllık bazda net bir daralma kaydetti. Sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği veriler, şantiyelerdeki üretim hızının hem yıllık hem de aylık bazda zayıf bir seyir izlediğini ortaya koydu.

BİNA İNŞAATLARINDA YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

TÜİK'in açıkladığı alt sektör detayları incelendiğinde, konut ve ticari alanları kapsayan bina inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 4,5 gibi ciddi bir gerileme kaydetti. Bina dışı yapıların inşaatı (altyapı, yol, köprü, tünel vb.) sektörü endeksi ise yıllık bazda yüzde 6,2 artış göstererek, Mayıs ayında yıllık bazda büyüme kaydeden tek alt sektör olarak öne çıktı. Öte yandan, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 düşüş yaşadı.

AYLIK BAZDA DA ŞANTİYELER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Sektördeki zayıf görünüm sadece yıllık kıyaslamada değil, aylık performansta da kendini gösterdi. Mayıs ayında inşaat üretimi, nisan ayına göre (bir önceki aya göre) yüzde 0,4 azaldı.

Aylık bazdaki alt sektör değişimleri ise şu şekilde gerçekleşti:

Bina İnşaatı Sektörü Endeksi: Aylık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Bina Dışı Yapıların İnşaatı Endeksi: Aylık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Özel İnşaat Faaliyetleri Endeksi: Aylık bazda yüzde 1,4 geriledi.

Mayıs ayı verileri, yüksek finansman maliyetleri, azalan konut talebi ve artan inşaat girdileri kıskacındaki sektörün, altyapı yatırımları dışındaki alanlarda kan kaybetmeye devam ettiğini net bir şekilde ortaya koymuş oldu.