Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda son yıllarda ürün çeşitliliği hızla artarken, Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesi'nin bereketli topraklarında yetiştirilen marullar bu kez üreticisinin kabusu oldu. Üretim alanlarının plansız şekilde artması ve arz fazlalığı nedeniyle marul fiyatları tarlada adeta sıfır noktasına geriledi.
Tarlada tanesi 5 lira: Marketlerde fiyatı 10 katı, 700 dekarlık alanda hasat başladı
Türkiye'nin tarım üssü Konya’da marul hasadı tüm hızıyla sürerken, rekor düzeydeki ürün bolluğu fiyatları dibe çekti! Tarlada kilogramı 5 ila 7 liraya bile alıcı bulamayan ve çürümeye terk edilen marul; halde 10 ila 25 liraya, market raflarında ise tam 50 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.Kaynak: İHA
Üreticiler ürünün tarlada kalmasından endişe ederken, marketteki fahiş fiyatlar ise tüketiciyi isyan ettiriyor
"Marula Gece Gündüz Bakmazsan Sana Küser!"
Konya'da yaklaşık 700 dekarlık devasa bir alanda marul yetiştiren Hikmet Aslan, marul üretiminin aşırı hassas, yoğun emek ve sürekli takip gerektiren zorlu bir süreç olduğunu vurguladı. Aslan, tarla mesaisini şu sözlerle anlattı:
"Özellikle bu marulun üretim alanında gece gündüz gezeceksin. İçinde gezmediğin zaman marul sana küser, yetişmez. Yani marula sabah geleceksin, öğlen, ikindi, gece geleceksin. Sulamaları zaten hep gece yapılır.
Bununla birlikte otla mücadelesi var, işçiyle ot toplaması, temizlemesi derken her zaman el emeği isteyen bir üreticilik. Şu anda en çok işçi kullandığımız ürünlerin başında marul geliyor."
"Maliyetimiz 8-10 Lira, Tarlada 5 Liraya Satamıyoruz"
Ekim alanlarının kontrolsüz şekilde artması nedeniyle piyasanın bu kadar malı kaldıramadığını belirten Aslan, yaşadıkları mali çöküşü şu çarpıcı sözlerle özetledi:
Büyük Yatırım, Sıfır Getiri
"Yaklaşık 700 dekarda üretim yapıyorum. Bu sene toplamda su, işçi masrafı, fide parası, ilacı, gübresi derken masrafımız 40-50 milyon lirayı bulacak. Ama fiyatlar çok kötü gidiyor. Şu anda tarlada marul 5-7 liraya satılmıyor, tarlada kalıyor."
Seneye Ekemeyebiliriz
"Bu ürünün maliyeti zaten bize 8-10 lira bandında. Zararına da olsa 'ne kurtarsak kar' diyeceğiz ama o fiyata bile gitmiyor. Piyasa böyle giderse, seneye ekme durumumuz çok zor olacak."
Fiyat İstikrarsızlığı Vuruyor "Marulun fiyatı tarlada çok yüksek olduğu zaman da halk yiyemiyor. Bizde tarlada 50 lira olsa, markette 150 lira yapacaklar. Bir istikrar yok, bu sene fiyat yönünde çok kötü bir durumdayız."
Aslında Kaşınhanı'nın asıl ününün "havuç" üreticiliğinden geldiğini belirten Hikmet Aslan, diğer arkadaşlarının havuç üzerinden ilerlediğini, kendisinin ise marul üretiminde uzmanlaşmayı seçtiğini ancak bu yıl piyasa koşullarının kendilerini hüsrana uğrattığını ekledi.