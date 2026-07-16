Şarkıcı Haluk Levent, savcılık sorgusunda 5 cümlelik ifade verdi. İfadesinde derneğin tek kuruşuna dokunmadığını belirtirken, "60 milyon liralık taşınmazlar üzerinden algı çalışması yapılıyor" dedi.

Levent'in ifadesi şöyle:

Derneğin tek kuruşuna dokunmadım. 80 milyon lira üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapıldı. 60 milyon dolarlık taşınmazlar 'alacak- verecek meselesi'; Gayrimenkul ve taşınmaz iddialarında da 'taraflar kendi arasında anlaşmıştı. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım tek bir tespit olamaz. Ben suç işlemedim suçsuzum, soruşturma konusu alacak verecek konusundan ibarettir.