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DEM Parti heyeti dün AK Pari Genel Başkan vekili Efkan Ala ile görüşmesinin ardından bugün Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmenin 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili çerçeve yasa ile ilgili olduğu öne sürüldü.

TBMM’nin 23 Temmuz’da tatile girmesi planlanırken, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde beklenen çerçeve yasanın yeni yasama yılına kalacağı belirtiliyor. Erteleme sonrası AK Parti’nin, DEM Parti ile temaslarını sıklaştırarak düzenlemenin ekim ayında öncelikli gündem olacağı mesajını verdiği iddia edilmişti.

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