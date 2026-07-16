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Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri hakkında açıklama yaptı. MSB’den yapılan açıklamada, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

"TSK BUGÜN HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA KARARLI"

MSB'den yapılan açıklamada ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda alınan 'Kıbrıs' kararına tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının Ada’da maruz kaldığı sistematik saldırılar, katliam ve zorla göç ettirmeler üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekâtı hakkında, Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosundaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir. 1963'ten itibaren Enosis hedefi doğrultusunda 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkünü yurdundan eden terör örgütü EOKA tarafından, masum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katledilmiştir.

Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm Dünya’nın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir. Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekâtı ile son vermiş, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmış, Ada'da barış ve güvenliği tesis etmiştir. Türk askerinin Ada'daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır"

NE OLMUŞTU?

Son günlerde kamuoyunda, F-35 konusunda bir ilerleme kaydedebilmesi için S-400’lerin üçüncü bir ülkeye satılacağı iddiası gündeme gelmişti. Son olarak Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya’nın bu formüle ikna olduğunu, sistemin Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar’a satıldığınıileri sürmüştü.

Bunun ardından Ankara kulisleri hareketlenirken, ilk resmi açıklama Kremlin’den gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya ve Türkiye, Ankara'nın envanterinde bulunan S-400’lerin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptı. Bu sistemlerin satış olasılığı süper hassas bir konu. Türkiye ile bu konuda görüşmeler devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

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