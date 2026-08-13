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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre tarım ürünleri üretici fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,31 arttı.

Tarım-ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,81, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,12 yükseldi.

TARIM VE AVCILIK ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 2,52 ARTIŞ

Sektörler incelendiğinde, temmuz ayında bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,52 artış kaydedildi.

Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde fiyatlar yüzde 0,82 yükselirken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 düşüş görüldü.

ÇOK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLERDE FİYATLAR YÜZDE 8,33 ARTTI

Ana gruplara göre temmuz ayında bir önceki aya kıyasla tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,62 düşüş gerçekleşti.

Buna karşılık çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,33, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,67 artış görüldü.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ SEBZE VE KAVUN-KARPUZ GRUBUNDA

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 84,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.

Bu grubu diğer alt gruplardaki değişimler izlerken, tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki yıllık artışın genel olarak yüzde 18,81 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ TROPİKAL MEYVELERDE

Temmuz ayında aylık bazda en yüksek değişim ise tropikal ve subtropikal meyveler grubunda kaydedildi.

Bu grupta fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 13,61 azaldı. Buna karşılık çok yıllık bitkisel ürünlerdeki yüzde 8,33'lük artış dikkat çekti.