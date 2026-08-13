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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, temmuz ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 42 bin 529 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 20,8 düşüşle 81 bin 74 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 34,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 65,6 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 23,7 ARTTI

Temmuz ayında ipotekli konut satışlarında ise yükseliş yaşandı.

İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 23 bin 888'e çıktı. Diğer konut satışları ise yüzde 23,1 azalarak 99 bin 715 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3, diğer satışların payı ise yüzde 80,7 olarak kaydedildi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 120 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak 11 bin 203 oldu.

EN FAZLA KONUT RUSYA VATANDAŞLARINA SATILDI

Temmuz ayında Türkiye'den en fazla konut alan yabancılar arasında Rusya Federasyonu vatandaşları ilk sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu: 394 konut

İran: 189 konut

Ukrayna: 145 konut

İŞ YERİ SATIŞLARINDA İLK ELDE ARTIŞ

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları da temmuz ayında artış gösterdi.

İlk el iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artarak 5 bin 777 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 12,2 azalarak 10 bin 956 olarak gerçekleşti.

İpotekli iş yeri satışları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 57,6 artarak 695 oldu.

KONUT SATIŞLARINDA AYLIK BAZDA DA DÜŞÜŞ

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 8,6, ikinci el konut satışları ise yüzde 20,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,1, ikinci el konut satışları yüzde 5,4 geriledi.

İş yeri tarafında ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el satışlar aylık bazda yüzde 8,2 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 3,1 azaldı.