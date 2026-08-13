Perşembe günü İstanbul'da sabah 26°C olan sıcaklığın öğle saatlerinde 31°C'ye ulaşması bekleniyor.
AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
AKOM ile Meteoroloji, hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbulluları fırtına, sıcaklık düşüşü ve yerel yağışlara karşı uyardı. Rapora göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgeleri Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına giriyor.Gül Devrim Koyun
Nem oranının yüzde 50 ile 90 arasında seyredeceği günde, yağış öngörülmüyor.
Rüzgarın poyrazdan aralıklarla fırtına şeklinde eseceği ve hızının saatte 30 ila 70 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.
CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Balkanlar üzerinden giriş yapan yeni hava sistemiyle birlikte sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak.
Cuma (yarın) gününden itibaren hava sıcaklıklarının 25-28°C aralığına gerilemesi bekleniyor. Cuma günü hava parçalı ve az bulutlu geçecek, en yüksek sıcaklık 28°C olacak.
HAFTA SONU YEREL YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK
Yeni haftanın başına (Pazartesi) kadar bölgede etkili olması beklenen serin hava dalgası, hafta sonu beraberinde kısa süreli yağışları da getirecek.
15 Ağustos Cumartesi:Havanın parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu olması beklenirken, sıcaklık en yüksek 27°C olacak. Metrekareye 1-3 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor.
16 Ağustos Pazar: Parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık yine 27°C seviyelerinde kalırken, metrekareye 1-4 kg arası yağış bekleniyor.
YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELİŞTE
Pazartesi gününden itibaren serin hava dalgası etkisini kaybedecek ve gökyüzü yeniden açılacak.
Pazartesi günü en yüksek 29°C olması beklenen sıcaklıkların, kademeli olarak artarak Çarşamba günü 33°C'ye kadar ulaşması öngörülüyor.
Hafta başından itibaren yağış beklenmiyor.