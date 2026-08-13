Sezonun açılış haftasında düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.
TFF'nin açıklamasında, ilk haftada oynanacak karşılaşmaların programı ve her mücadelede görev alacak hakemler şöyle sıralandı:
YARIN
21.30 Galatasaray - Çorum FK: Batuhan Kolak
15 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
16 AĞUSTOS PAZAR
19.00 İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
17 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Samsunspor - Göztepe: Kadir Sağlam