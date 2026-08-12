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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre ihracat birim değer endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı.

İhracat birim değer endeksindeki yıllık değişimler sektörlere göre şöyle gerçekleşti:

Gıda, içecek ve tütün: yüzde 5,9 artış

Ham maddeler: yüzde 4,8 artış

Yakıtlar: yüzde 40,7 artış

İmalat sanayisi: yüzde 11,6 artış

Özellikle yakıt ihracatındaki birim değer artışının yüzde 40,7'ye ulaşması dikkat çekti.

İTHALAT FİYATLARI DA YÜKSELDİ

İthalat birim değer endeksi de haziranda yıllık bazda yüzde 12,9 arttı.

İthalat birim değer endeksinde gıda, içecek ve tütün yüzde 3 gerilerken, diğer ana gruplarda artış görüldü.

Gıda, içecek ve tütün: yüzde 3 azalış

Ham maddeler: yüzde 9,1 artış

Yakıtlar: yüzde 39,3 artış

İmalat sanayisi: yüzde 6,6 artış

Böylece haziranda ithalat fiyatlarındaki yıllık artış, ihracat fiyatlarındaki yükselişin üzerinde gerçekleşti.

İHRACAT MİKTARI YÜZDE 8,1 ARTTI

Dış ticaretin miktar tarafında da artış görüldü. İhracat miktar endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 yükseldi.

Sektörler bazında ihracat miktar endeksi;

gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,1,

ham maddelerde yüzde 25,8,

imalat sanayisinde yüzde 9,7 arttı.

Yakıt ihracat miktarında ise yüzde 29,6'lık düşüş kaydedildi.

İTHALAT MİKTARINDA DA ARTIŞ VAR

İthalat miktar endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 9 arttı.

Gıda, içecek ve tütün ithalatındaki miktar artışı yüzde 46,8'e ulaşırken, ham maddelerde yüzde 25,9, imalat sanayisinde ise yüzde 13,9 artış görüldü.

Yakıt ithalat miktarı ise yüzde 7,5 azaldı.

HAZİRANDA İHRACAT MİKTARI AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi mayısta 147,5 seviyesindeyken haziranda yüzde 5,5 azalarak 139,5'e geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de ihracat miktar endeksi, Haziran 2025'teki 148,9 seviyesinden Haziran 2026'da yüzde 5,7 düşüşle 140,5'e indi.

İTHALAT MİKTARI AYLIK BAZDA YÜZDE 8,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise mayısta 116,3 seviyesindeyken haziranda yüzde 8,3 artarak 126'ya çıktı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ithalat miktar endeksi, Haziran 2025'teki 130,9 seviyesinden bu yılın aynı ayında yüzde 2,5 azalarak 127,6 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİNDE SINIRLI GERİLEME

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi de açıklandı.

Haziran 2025'te 90,3 olan dış ticaret haddi, Haziran 2026'da 0,2 puan azalarak 90,1'e geriledi.

Veriler, haziranda hem ihracat hem de ithalat birim değerlerinde çift haneli artış yaşandığını, ihracat miktarında ise özellikle aylık bazda gerileme görüldüğünü ortaya koydu.