Yeniçağ Gazetesi
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Cemil Tugay CHP grubuna geri döndü

14 Ağustos'sa AK Parti'nin 25. yıl etkinliğinde AK Parti'ye geçeceği konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Tugay CHP grubuna geri döndü.

Kaynak: ANKA
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Cemil Tugay CHP grubuna geri döndü - Resim: 1

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir süre önce ayrıldığı, yerel seçimlerde CHP’den meclis üyesi seçilen isimlerin yer aldığı WhatsApp grubuna yeniden eklendi.

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Cemil Tugay CHP grubuna geri döndü - Resim: 2

Gruptan ayrılmasının ardından hakkında AK Parti'ye geçeceği iddiaları yeniden gündeme gelen Tugay'ın gruptan ayrılma nedeninin siyasi tartışmalar olduğu öğrenildi.

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Cemil Tugay CHP grubuna geri döndü - Resim: 3

Geçtiğimiz ay CHP'den istifa eden ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yerel seçimlerde CHP’den meclis üyesi isimlerin yer aldığı WhatsApp grubundan bir süre önce ayrılmıştı.

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Cemil Tugay CHP grubuna geri döndü - Resim: 4

Tugay'ın ardından bazı meclis üyelerinin de gruptan ayrıldığı ifade edilmişti. Tugay’ın gruptan ayrılması, kendisinin AK Parti'ye geçeceği iddialarını da yeniden gündeme getirmişti.

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Cemil Tugay CHP grubuna geri döndü - Resim: 5

Öte yandan Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır tarafından yeniden gruba eklendiği öğrenildi.

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Cemil Tugay CHP grubuna geri döndü - Resim: 6

Tugay’ın ayrılmasının ardından gruptan çıkan bazı meclis üyelerinin de yeniden gruba dahil edildiği belirtildi.

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Cemil Tugay CHP grubuna geri döndü - Resim: 7

SİYASİ TARTIŞMA YAŞANMAYACAK

Edinilen bilgiye göre, Tugay’ın gruptan ayrılmasının temel nedeninin gruptaki siyasi tartışmalar olduğu ifade edilirken alınan kararla birlikte grupta bundan sonraki süreçte siyasi tartışma yaşanmayacağı, grubun meclis üyelerinin bilgilendirilmesi ve belediye çalışmalarıyla ilgili koordinasyonun sağlanması amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

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Cemil Tugay CHP grubuna geri döndü - Resim: 8

Grupta yalnızca meclis üyelerinin yer alacağı, meclis üyesi olmayan isimlerin ise gruba dahil edilmeyeceği belirtildi.

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Cemil Tugay CHP grubuna geri döndü - Resim: 9

Tugay'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu.

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