Cemil Tugay CHP grubuna geri döndü

SİYASİ TARTIŞMA YAŞANMAYACAK

Edinilen bilgiye göre, Tugay’ın gruptan ayrılmasının temel nedeninin gruptaki siyasi tartışmalar olduğu ifade edilirken alınan kararla birlikte grupta bundan sonraki süreçte siyasi tartışma yaşanmayacağı, grubun meclis üyelerinin bilgilendirilmesi ve belediye çalışmalarıyla ilgili koordinasyonun sağlanması amacıyla kullanılacağı öğrenildi.