ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın stratejik öneme sahip Hark Adası’nı vurduklarını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından gerçekleştirilen operasyonla adadaki tüm askeri hedeflerin yok edildiğini açıklayan Trump, petrol altyapısına zarar vermemeyi tercih ettiklerini belirtti.

Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerin güvenli geçişine müdahale edilmesi durumunda gerekli adımları atacaklarını vurguladı. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, birçok ülkenin ABD ile iş birliği yaparak bölgeye savaş gemileri göndermesi gerektiğini söyledi ve ABD kuvvetlerinin bölgedeki baskısını artıracağını ifade etti.

İran’ın askeri kapasitesinin büyük oranda etkisiz hale getirildiğini iddia eden Trump, bununla birlikte Hürmüz’deki gemilerin güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararı derhal yeniden değerlendireceğini dile getirerek Tahran’ı tehdit etti.

TRUMP’IN TEHDİDİNE İRAN’DAN JET YANIT

Trump’ın açıklamalarına İran’dan jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız" açıklamasını yaptı.

Hürmüz Boğazı’nda tansiyonun giderek yükseldiği bölgede, ABD ile İran arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.