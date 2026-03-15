İran’ın, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı için yeni bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi.

CNN International’ın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Tahran yönetimi, boğazdan geçecek petrol tankerleri için ABD doları yerine Çin yuanı ile ödeme yapılması şartını gündeme almayı değerlendiriyor.

Haberde, bölgede artan gerilim nedeniyle İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin akışını kontrol altına almak için farklı seçenekler üzerinde çalıştığı belirtildi.

İddiaya göre İran, petrol yükünün Çin yuanı üzerinden işlem görmesi koşuluyla sınırlı sayıda petrol tankerinin stratejik Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmesini değerlendirebilir.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’na ilişkin böyle bir adımın küresel enerji piyasalarında önemli etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.