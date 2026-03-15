Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk iddiası: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıyasladı
Trendyol Süper Lig'de oynanan maçta Galatasaray, Başakşehir'i 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu geldi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılılar maçı ikinci yarısında bulduğu gollerle kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Singo, Osimhen ve Nhaga kaydetti.
Müsabakanın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında maçı yorumladı.
Dilmen, Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirirken şampiyonluk yarışına da değindi.
TALISCA FAKTÖRÜ
Rıdvan Dilmen maçın ardından, “Dünkü maçın bitiş düdüğüyle Galatasaray mayısı beklemeden, böyle bir avantaj gelmiş diyip bu maçı başka bir hale getirdi. Bu oyuncuya da yansıyor. Galatasaray şampiyon olamazsa büyük sürpriz olur. 7 puandan bağımsız söylüyorum. Fenerbahçe'de Talisca'yı çıktığın zaman pozisyon da bulamıyorsun.”
ÇOK NET ÖNDE OLAN GALATASARAY
Dilmen ayrıca, “Bundan sonra ne olur? Fenerbahçe'yle Trabzonspor değil, Galatasaray olamaz. Yani Galatasaray şampiyon yapar Fenerbahçe ve Trabzonspor'u. Puandan bağımsız söylüyorum. 4 puan da fark olmuş olsa, oyunculara hocaların performansına baktığında çok net önde olan Galatasaray.”
Galatasaray, bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık galibiyetin rövanşında Liverpool’a karşı İngiltere’de mücadele edecek.
Galatasaray, ligde en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı.