Uzmanların yaptığı çalışmalar, özellikle pişirme ve saklama şeklinin domatesin besin değerini ciddi şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Bilinçsiz tüketim, domatesin sunduğu faydaların büyük kısmının kaybolmasına neden olabilir.
Domatesi böyle tüketiyorsanız dikkat: Fayda yerine zarar getirebilir
Domates, mutfakların vazgeçilmez sebzelerinden biri. Salatalardan makarnalara, çorbalardan soslara kadar pek çok yemekte bulunuyor. Vitamin, lif ve antioksidan bakımından zengin olan bu besin, doğru şekilde tüketildiğinde vücut için oldukça faydalı. Ancak bazı yanlış tüketim sağlık açısından riskli.Derleyen: Hande Karacan
Örneğin çiğ domates bazı kişilerde sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Reflü, gastrit veya mide yanması yaşayan kişilerin özellikle aç karnına domates tüketmesi önerilmez. Çünkü domates mide asidini artırarak yanma ve rahatsızlık hissini tetikleyebilir. Bu tür hassasiyeti olanların domatesi yemeklerle birlikte ya da pişmiş şekilde tüketmesi daha uygun olabilir.
Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise domatesi doğrama şekli. Metal bıçak kullanımı, domateste bulunan bazı faydalı bileşenlerin etkisini azaltabilir. Bu nedenle seramik veya plastik bıçak kullanmak, besin değerinin daha iyi korunmasına yardımcı olabilir.
Domates satın alırken de dikkatli olmak gerekir. Üzerinde siyah lekeler, çatlaklar ya da çürüme belirtileri bulunan domatesler tüketilmemeli.
Bu tür ürünler zararlı bakteriler için uygun bir ortam oluşturabilir.
Özellikle bazı bakteriler çürümüş sebzelerde hızla çoğalabildiği için gıda güvenliği açısından risk doğurabilir.
Ayrıca domatesi uzun süre yüksek sıcaklıkta pişirmek de besin değerinin azalmasına yol açabilir.
Domates içeren sos veya yemek hazırlarken, domatesi pişirme sürecinin son aşamalarında eklemek hem lezzetin hem de besin değerinin daha iyi korunmasını sağlayabilir.