Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken bilim insanları aleminyumun altından daha değerli hale getirilebileceği keşfetti.
Altından daha değerli hale gelebilir: Bilim insanlarından yeni keşif
Altın fiyaları rekor kırmya devam ederken bilim insanlarının yaptığı son araştırma sonuçları gündem oldu. Yeni araştırma çok daha ucuz ve bol bulunan alüminyumun yeni bir birleşikle altın gibi değerli metallerin yerini alabileceğini ortaya çıkardı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Kimya ve endüstride kritik rol oynayan özellikle Platinum ve Palladium gibi platin grubu metaller çok güçlü katalizörler olmalarına rağmen çıkarılması zor ve maliyetli.
King's College London ve Trinity College Dublin bilim insanları tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni araştırmada, bilim insanları “cyclotrialumane” adı verilen yeni bir alüminyum bileşiği keşfetti. Üç alüminyum atomu üçgen (trimerik) bir düzen oluşturuyor.
Bu yeni yapı sayesinde alüminyum kimyasal reaksiyonlarda yüksek reaktivite gösterebiliyor, farklı çözeltilerde kararlı kalabiliyor ve bazı reaksiyonlarda geçiş metallerinden bile daha güçlü katalizör davranışı gösterebiliyor.
Keşfe göre bu yeni alüminyum katalizörü özellikle Dihidrojen molekülünü (H₂) parçalama ve Plastik üretiminde kullanılan etilen (ethene) oluşturma reaksiyonu gösterdi.
Bu yeni reaksiyonlar, hidrojen enerjisi ve plastik üretimi için büyük önem taşıyor.
Platin ve paladyum gibi metaller katalizör olarak çok etkili olsa da üretimleri maliyetli. Örneğin dünya platin üretiminin büyük bölümü Güney Afrika’dan sağlanıyor. Yalnızca birkaç gram platin elde etmek için en az bir ton cevherin işlenmesi gerekiyor.
Alüminyum Dünya’da sık bulunan bir element, değerli metallere göre yaklaşık 20 bin kat daha ucuz ve endüstride yaygın üretiliyor.
Bilim insanları bu sebeple, alüminyum tabanlı katalizörlerin yapılmasının kimya endüstrisinde büyük bir dönüşüm yaratabileceğini öngörüyor.
Bilim insanları kimyager Clare Bakewell, yeni alüminyum yapısının yalnızca mevcut katalizörleri taklit etmekle sınırlı olmayacağını ifade etti.
Bilim insanlarına göre bu üç atomlu alüminyum yapısı sayesinde daha önce görülmemiş yeni kimyasal bileşikler üretilebilir.
Alüminyum, bilim insanlarına göre altına kıyasla hem ucuz bir alternatif hem de yeni bir katalizör sınıfının başlangıcı olabilir.