ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden gerilim ve savaş sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, İran ile olası bir anlaşma için henüz uygun şartların oluşmadığını belirterek, şu aşamada müzakere ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca İran’ın yeni dini lideri olarak öne çıkan Mücteba Hamaney’in durumuna ilişkin de konuştu. Trump, Hamaney’in akıbetinin belirsiz olduğunu söyleyerek “İran’ın yeni lideri hayatta olmayabilir” dedi.

Trump açıklamasında, Hürmüz Boğazı’na mayın döşenip döşenmediğinin henüz netlik kazanmadığını da dile getirdi.

İran’a yönelik operasyonlara da değinen Trump, Hark Adası’nın büyük ölçüde tahrip edildiğini belirterek bölgede gerilimin sürdüğünü ifade etti.