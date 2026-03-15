İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında hayatını kaybettiği yönündeki sosyal medya iddialarını yalanladı.

Anadolu Ajansı muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Dostri, “Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda.” ifadelerini kullandı.

Son günlerde sosyal medyada Netanyahu’nun öldürüldüğüne dair çeşitli paylaşımlar yapılmıştı. Bu iddiaların ortaya çıkmasına, Netanyahu’nun 13 Mart’ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısı sırasında yaşanan bazı detayların gerekçe gösterildiği belirtildi.

Söz konusu toplantıda İsrail genelinde çalan saldırı alarmının toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından sosyal medyada yapay zeka üretimi olduğu öne sürülen bazı videoların dolaşıma girmesi, iddiaların yayılmasına neden oldu.