İran’da her yıl Ramazan ayının son cuma günü düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşünde bu yıl da binlerce kişi Filistin’e destek mesajı gönderirken ABD ve İsrail’e yönelik sert sloganlar attı.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney dün yaptığı açıklamada İran halkına Kudüs Günü yürüyüşüne katılma çağrısı yaptı.

Bugün başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kentte toplanan İranlılar, ABD ve İsrail’in saldırısında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney’in resimlerini taşıdı. İranlılar, yeni lider Mücteba Hamaney’e bağlılıklarını bildirirken ABD ve İsrail’in başlattığı savaşı ve Gazze’deki katliamları sert sözlerle kınadı.

İran basınının paylaştığı görüntülere göre İranlılar, Tahran dışında Şiraz, Zahedan, Meşhed, Yezd ve Golestan’da da toplandı.

İSRAİL'DEN TEHDİT DOLU MESAJ

İran’da Kudüs Günü yürüyüşü yapılırken İsrail’den tehdit dolu mesaj geldi. İsrail, Tahran’da yürüyüş alanının da olduğu 3 bölgenin boşaltılmasını isteyerek saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail ordusu, paylaştığı haritalarda Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerinde işaretlenen noktaların bir an önce boşaltılması gerektiğini kaydederek kısa süre içerisinde buralara saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Gelen haberlere açıklama sonrası saldırılar başladı. İsrail ordusu, Tahran, Şiraz ve Ahvaz'da eş zamanlı saldırılar düzenlediğini ve bu şehirlerdeki üretim ve depolama tesislerini hedef aldığını iddia etti.

KUDÜS GÜNÜ NEDİR?

Kudüs Günü, her yıl Ramazan ayının son cuma günü Filistin ile dayanışma, Kudüs'ün işgaline karşı çıkma ve Filistin'in bağımsızlığını destekleme amacıyla düzenlenen uluslararası bir gündür. 1979'da İran İslam Devrimi lideri Humeyni tarafından ilan edilen günde, dünya çapında protesto ve mitingler düzenleniyor.