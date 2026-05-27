Donald Trump, olumsuz hava koşulları nedeniyle kabinesiyle gerçekleştirmeyi planladığı Camp David ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.

United States Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda program değişikliğini duyurarak, “Olası kötü hava koşulları nedeniyle kabine toplantımızı Beyaz Saray’da gerçekleştireceğiz ve Camp David gezisini erteleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkent Washington’ın yaklaşık 100 kilometre batısında bulunan Camp David, ABD başkanlarının resmi dinlenme ve çalışma merkezi olarak biliniyor.

Tarihi önemiyle de dikkat çeken Camp David, 1978 yılında dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter, Mısır lideri Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin arasında gerçekleştirilen ve İsrail-Mısır barış sürecini başlatan Camp David Anlaşmaları’na ev sahipliği yapmıştı.