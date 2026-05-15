ABD Başkanı Trump’ın Pekin ziyareti sona erdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Trump, “Birçok farklı sorunun çözüldüğünü” söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Trump ile görüşme öncesi yaptığı açıklamaya ABD’ye zeytin dalı uzatarak iki süper gücün birlikte çalışması gerektiğinin altını çizerek ticaret savaşlarının kazananının olmadığını söyledi. Trump ise tüm dünyanın merakla beklediği zirve öncesinde "Zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte harika bir geleceğimiz olacak” mesajı verdi.

Trump, görüşmede İran konusunun da ele aldıklarını belirterek, Tahran’ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

Trump’ın uçağında sadece ABD’li bakanlar değil, dünyanın en zengin iş adamları da bulunuyordu. Pekin’e giden iş adamları arasında Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk ve Apple CEO’su Tim Cook’un yanı sıra Amazon ve Boeing gibi dev şirketlerin yöneticileri de yer aldı.

Pekin’e giden iş adamları Çin ile bazı anlaşmalar yaptılar. ABD Başkanı Trump, Boeing’in Çin’e 200 adet uçak satacağını duyurdu. Öte yandan Tesla’nın da Çin’e yatırımlar konusunda anlaşmalar yaptığı belirtildi.

ÇİN İLE ABD ARASINDAKİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ MÜ?

ABD Başkanı Trump, Pekin’den dönüşte oldukça mutlu olduğunu ifade etse de iki ülke arasındaki derin sorunların ne kadarının çözüme kavuştuğu merak konusu oldu. ABD basınında yer alan analizde iki ülke arasında bazı ticaret anlaşmaları yapılsa da uluslararası yaptırımlar, teknoloji ihracatındaki derin kontroller ve Çinli elektrikli araçlar gibi önemli konuların zirvede büyük ölçüde ele alınmadığının altı çizildi.

Kamuoyu önünde yapılan ve yapılmayan açıklamaların iki ülke arasındaki ticari sorunların devam ettiğini gösterdiğinin belirtildiği analizde “Şu ana kadar ne ABD ne de Çin, diğer ülkedeki işletmeleri hedef alan cezai tedbirleri geri çekme konusunda bir istek göstermedi” ifadeleri yer aldı.

CNN’de yer alan analizde nadir elementler konusunda iki ülkenin somut bir adım atmadığının altın çizilirken şu sözlerle devam etti:

“Aynı durum Çin elektrikli araçlarının ABD pazarına erişimi meselesi için de geçerli. Yılın başında Trump, Çin otomobillerinin ülkeye girmesine izin vermeye açık olduğunu söylemişti ve Çinli elektrikli araç üreticileri de ucuz ve son teknoloji ürünü yeni modellerle yurtdışına yayılmaya istekliydi. Ancak ABD'li milletvekilleri, bunun yerli otomotiv endüstrisini mahvedebileceğini ve ulusal güvenliği zayıflatabileceğini söyleyerek bu fikre şiddetle karşı çıktılar.”

9 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA AZ ANLAŞMA GERÇEKLEŞTİ

Bir başka analiz ise Trump’ın 2017’deki son ziyaretine göre Çin ile daha az anlaşma yaptığını vurguladı. Analizde 2017 yılındaki ziyarette toplam değeri 250 milyar dolardan fazla anlaşmalar yapıldığına dikkat çekilirken “Farklı sonuçlar, son on yılda ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin kötüleştiğini gösteriyor. Trump'ın başlattığı iki ticaret savaşından sonra, Çin ekonomisi ABD'ye olan bağımlılığını azalttı ve bu da bu haftaki müzakerelerde Çin'e üstünlük sağladı” ifadeleri yer aldı.