Yeniçağ Gazetesi
15 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde ara yılı yüzde 24 olarak güncellenmesine dair temmuz ayındaki emekli maaşlarındaki zammı tek tek 3 farklı senaryo halinde hesapladı.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı - Resim: 1

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranları için hesap makineleri yeniden çalıştı.

1 10
SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı - Resim: 2

Sosyal güvenlik verileriyle tanınan Özgür Erdursun, 2026’nın ilk 4 aylık verileri ışığında muhtemel maaş tablolarını paylaştı.

2 10
SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı - Resim: 3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı enflasyon hedefini yüzde 16’dan yüzde 24’e, yıl sonu tahminini ise yüzde 26’ya yükseltti. Bu revizyon, milyonlarca emeklinin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkı beklentisini de doğrudan etkiledi.

3 10
SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı - Resim: 4

2026 yılının ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon verileri (Ocak yüzde 4,84, Şubat yüzde 2,96, Mart yüzde 1,94 ve Nisan yüzde 4,18) toplandığında, emekliler için şimdiden yüzde 14,64’lük bir zam oranı kesinleşmiş durumda. Gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrildi.

4 10
SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı - Resim: 5

Erdursun, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşebilecek enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarının nasıl şekilleneceğini üç farklı senaryo ile ortaya koydu:

5 10
SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı - Resim: 6
  1. Senaryo (Mayıs %1,5 - Haziran %1,5) Altı aylık enflasyonun %18,10 olması bekleniyor. Bu durumda:

20 bin TL aylık → 23.620 TL

25 bin TL aylık → 29.525 TL

30 bin TL aylık → 35.430 TL

40 bin TL aylık → 47.240 TL

50 bin TL aylık → 59.050 TL

6 10
SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı - Resim: 7
  1. Senaryo (Mayıs %2 - Haziran %2) Enflasyonun %19,26 olarak gerçekleşmesi halinde:

20 bin TL aylık → 23.852 TL

25 bin TL aylık → 29.815 TL

30 bin TL aylık → 35.778 TL

40 bin TL aylık → 47.704 TL

50 bin TL aylık → 59.630 TL

7 10
SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı - Resim: 8
  1. Senaryo (Mayıs %3 - Haziran %3) Eğer ivme artar ve 6 aylık toplam enflasyon %21,62'ye ulaşırsa:

20 bin TL aylık → 24.324 TL

25 bin TL aylık → 30.405 TL

30 bin TL aylık → 36.486 TL

40 bin TL aylık → 48.648 TL

50 bin TL aylık → 60.810 TL

8 10
SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı - Resim: 9

Merkez Bankası’nın yıl sonu için öngördüğü %26'lık tahminin tutması halinde, maaşlardaki artış trendi 2027 yılı başına da sirayet edecek. Bu tahmin gerçekleşirse, bugün 20 bin TL olan en düşük baremlerdeki aylıkların 2027 Ocak ayında 25.200 TL seviyelerini test etmesi öngörülüyor.

9 10
SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro