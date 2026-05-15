Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranları için hesap makineleri yeniden çalıştı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna açıkladı
SGK uzmanı Özgür Erdursun, Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde ara yılı yüzde 24 olarak güncellenmesine dair temmuz ayındaki emekli maaşlarındaki zammı tek tek 3 farklı senaryo halinde hesapladı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Sosyal güvenlik verileriyle tanınan Özgür Erdursun, 2026’nın ilk 4 aylık verileri ışığında muhtemel maaş tablolarını paylaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı enflasyon hedefini yüzde 16’dan yüzde 24’e, yıl sonu tahminini ise yüzde 26’ya yükseltti. Bu revizyon, milyonlarca emeklinin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkı beklentisini de doğrudan etkiledi.
2026 yılının ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon verileri (Ocak yüzde 4,84, Şubat yüzde 2,96, Mart yüzde 1,94 ve Nisan yüzde 4,18) toplandığında, emekliler için şimdiden yüzde 14,64’lük bir zam oranı kesinleşmiş durumda. Gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrildi.
Erdursun, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşebilecek enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarının nasıl şekilleneceğini üç farklı senaryo ile ortaya koydu:
- Senaryo (Mayıs %1,5 - Haziran %1,5) Altı aylık enflasyonun %18,10 olması bekleniyor. Bu durumda:
20 bin TL aylık → 23.620 TL
25 bin TL aylık → 29.525 TL
30 bin TL aylık → 35.430 TL
40 bin TL aylık → 47.240 TL
50 bin TL aylık → 59.050 TL
- Senaryo (Mayıs %2 - Haziran %2) Enflasyonun %19,26 olarak gerçekleşmesi halinde:
20 bin TL aylık → 23.852 TL
25 bin TL aylık → 29.815 TL
30 bin TL aylık → 35.778 TL
40 bin TL aylık → 47.704 TL
50 bin TL aylık → 59.630 TL
- Senaryo (Mayıs %3 - Haziran %3) Eğer ivme artar ve 6 aylık toplam enflasyon %21,62'ye ulaşırsa:
20 bin TL aylık → 24.324 TL
25 bin TL aylık → 30.405 TL
30 bin TL aylık → 36.486 TL
40 bin TL aylık → 48.648 TL
50 bin TL aylık → 60.810 TL
Merkez Bankası’nın yıl sonu için öngördüğü %26'lık tahminin tutması halinde, maaşlardaki artış trendi 2027 yılı başına da sirayet edecek. Bu tahmin gerçekleşirse, bugün 20 bin TL olan en düşük baremlerdeki aylıkların 2027 Ocak ayında 25.200 TL seviyelerini test etmesi öngörülüyor.