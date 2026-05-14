Tüm dünyanın gözü bugün ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki zirveye kilitlendi. Yaklaşık 2 saat süren tarihi zirvede sadece İran’daki savaş ve Tayvan meselesi değil iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de masaya yatırıldı.

Çin Devlet Başkanı Cinping zirve öncesi verdiği mesajda ticaret savaşlarının kazananının olmadığının altını çizerek Trump’a ‘zeytin dalı’ uzattı. Trump, ise dev şirketlerin CEO’ları ile birlikte geldiğine dikkat çekerek, burada büyük ticari anlaşmalar yapmak istediklerini dile getirdi.

30 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Zirvenin en somut başlığı, yaklaşık 30 milyar dolar değerindeki ürün grubunda karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesi oldu. Bu hamleyle, ulusal güvenlik açısından risk taşımayan sektörlerde ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Çin’in; ABD’den ithal edilen petrol, kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi enerji ürünleri ile tarım ürünlerine uyguladığı ek vergileri azaltması bekleniyor.

Washington yönetiminin; tüketici elektroniği, ayakkabı ve bazı sanayi ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinde muafiyet sağlaması gündemde.

Görüşmelerde, ticaret dengesini sağlamak amacıyla Mart ayında gündeme getirilen “Board of Trade” (Ticaret Heyeti) ve yatırım odaklı “Board of Investment” mekanizmaları detaylandırıldı. Bu yeni yaklaşım, Çin'in ekonomik sistemini tamamen değiştirmeye zorlamak yerine, stratejik olmayan sektörlerde "kontrollü bir ticaret" yürütmeyi amaçlıyor.

TİCARET SAVAŞI TAMAMEN ORTADAN KALKMADI

Trump ve Şi'nin Ekim ayında Güney Kore'de gerçekleştirdikleri son zirve, iki ülke arasındaki ticaret savaşında bir yıllık bir ara verilmesiyle sonuçlanmıştı.

Ancak zirve, Washington ve Pekin arasındaki ekonomik silahlanma yarışında bir azalmaya işaret etse de son on yılda kurulan sayısız ticaret engelinin çoğunu ortadan kaldırmadı.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'ne göre, Güney Kore zirvesinin ardından ABD'nin Çin mallarına uyguladığı ortalama gümrük vergisi, Trump'ın ilk döneminden önce yüzde 3,1’den yüzde 47,5'e yükseldi.

Ayrıca Çin'in ABD mallarına uyguladığı ortalama gümrük vergisi oranı 2018'deki yüzde 8,4'ten yüzde 31,9'a yükseldi.

TRUMP TRİLYON DOLARLIK BİR HEYETLE ÇİN'E GİTTİ

Trump, Çine'e aralarında Elon Musk ve Jensen Huang’ın da bulunduğu milyarder ABD’li yöneticilerden oluşan bir heyetle Çin’e gitti. Bu iş insanlarının toplam servetleri yaklaşık 1 trilyon dolara yakın.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi’ne göre yaklaşık 688 milyar dolarlık serveti bulunan Musk, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunuyor. Yaklaşık 183 milyar dolarlık servete sahip Huang da Beyaz Saray’ın CBS News’e verdiği katılımcı listesine göre ABD heyetinde yer aldı. Musk, Nvidia CEO’su Huang ile birlikte Trump’ın başkanlık uçağında seyahat etti.

Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında Çin’e birlikte gittiği iş insanlarını paylaştı. Trump’ın isimlerini verdiği yöneticiler şöyle:

Cristiano Amon – Qualcomm CEO’su

Tim Cook – Apple CEO’su

Larry Culp – GE Aerospace CEO’su

Larry Fink – BlackRock CEO’su

Jane Fraser – Citigroup CEO’su

Jensen Huang – Nvidia CEO’su

Sanjay Mehrotra – Micron Technology CEO’su

Elon Musk – Tesla ve SpaceX CEO’su

Kelly Ortberg – Boeing CEO’su

Stephen Schwarzman – Blackstone CEO’su

Brian Sikes – Cargill CEO’su

David Solomon – Goldman Sachs CEO’su

İŞ ADAMLARI SALONDAN MUTLU AYRILDI

Tarihi zirvede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping sadece ABD Başkanı Trump ile değil, dünyanın en zengin iş adamlarıyla da görüştü. ABD’nin heyetinde bulunan ve aralarında Elon Musk ve Tim Cook gibi dev şirketlerin CEO’larının olduğu heyet, Çin’e yeni yatırımları masaya yatırdı.

ABD basınına yansıyan bilgilere göre iş adamları görüşmeden umutlu ayrıldı. Elon Musk, görüşmenin yapıldığı salondan ayrılırken gazetecilere "Harika" diye bağırdı. Neler başarıldığı sorulduğunda, "Birçok güzel şey" dedi. Apple'ın CEO'su Tim Cook barış işareti yaptı. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ise başparmağını yukarı kaldırarak Xi ve Trump'ın "inanılmaz" olduğunu söyledi.