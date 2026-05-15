Yeniçağ Gazetesi
15 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kadim Çin atasözüne göre ömür boyu mutluluğun sırrı ortaya çıktı

Kadim Çin atasözüne göre ömür boyu mutluluğun sırrı ortaya çıktı

Yüzyıllardır aktarılan eski bir Çin atasözü, mutluluğun süresini yapılan eylemlere göre sıralıyor. Modern psikoloji araştırmaları ise kalıcı huzurun para ya da kısa süreli eğlenceden değil, başkalarına yardım etmekten geçtiğini ortaya koyuyor.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kadim Çin atasözüne göre ömür boyu mutluluğun sırrı ortaya çıktı - Resim: 1

Kadim söz yeniden gündemde
Sosyal medyada yeniden popüler hale gelen eski bir Çin atasözü, modern yaşamın “hızlı mutluluk” arayışına farklı bir bakış sunuyor. Economic Times’ın gündeme taşıdığı söz, mutluluğun kalıcılığını dört farklı örnekle anlatıyor.

1 7
Kadim Çin atasözüne göre ömür boyu mutluluğun sırrı ortaya çıktı - Resim: 2

Bir saatlik mutluluk için…
Atasözüne göre kısa süreli mutluluğun yolu dinlenmekten geçiyor. “Bir saatlik mutluluk için şekerleme yap” ifadesi, bedenin ve zihnin kısa molalarla rahatladığını anlatıyor.

2 7
Kadim Çin atasözüne göre ömür boyu mutluluğun sırrı ortaya çıktı - Resim: 3

Günlük mutluluğun sırrı hobilerde
Kadim öğretiye göre bir günlük mutluluk için insanın kendine keyif veren uğraşlar edinmesi gerekiyor. Bu nedenle “Balık tutmaya git” sözü, hobilerin ruh sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

3 7
Kadim Çin atasözüne göre ömür boyu mutluluğun sırrı ortaya çıktı - Resim: 4

Zenginlik uzun sürmüyor
Atasözünde yer alan “Bir yıllık mutluluk için mirasa kon” ifadesi ise maddi kazançların geçici etkisine vurgu yapıyor. Psikologlar bunu “hedonik adaptasyon” olarak tanımlıyor. İnsan zihni, büyük servet ya da lüks yaşama zamanla alışıyor ve ilk heyecan kayboluyor.

4 7
Kadim Çin atasözüne göre ömür boyu mutluluğun sırrı ortaya çıktı - Resim: 5

Kalıcı mutluluğun anahtarı yardım etmek
Kadim bilgelik, ömür boyu mutluluğun yolunu ise “Birine yardım et” sözleriyle özetliyor. Uzmanlara göre başkalarına destek olmak, insanda yalnızca geçici haz değil, derin bir anlam duygusu oluşturuyor.

5 7
Kadim Çin atasözüne göre ömür boyu mutluluğun sırrı ortaya çıktı - Resim: 6

Bilim de aynı şeyi söylüyor
Araştırmalar, iyilik yapmanın beyinde dopamin ve oksitosin salgılanmasını artırdığını ortaya koyuyor. Bu hormonlar kişinin kendini daha huzurlu hissetmesini sağlarken, stres ve kaygıyı azaltabiliyor.

6 7
Kadim Çin atasözüne göre ömür boyu mutluluğun sırrı ortaya çıktı - Resim: 7

Küçük iyilikler büyük etki yaratıyor
Uzmanlara göre kalıcı mutluluk için büyük fedakarlıklar gerekmiyor. Bir arkadaşını dinlemek, bir meslektaşa destek olmak ya da küçük bir yardımda bulunmak bile uzun vadede duygusal dengeyi güçlendirebiliyor.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro