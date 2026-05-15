Yeniçağ Gazetesi
15 Mayıs 2026 Cuma
Anasayfa Ekonomi ATM’den 'Makbuz yazdırmayın' uyarısı: Uzmanlar büyük tehlikeyi tek tek anlattı

Çoğumuzun önemsemeden çöpe attığı ATM bilgi fişleri, dolandırıcılar için altın değerinde bilgiler barındırıyor. İşte uzmanlardan "makbuz yazdırmayın" uyarısı ve yeni nesil "görünmez ip" tuzağına karşı hayat kurtaran önlemleri sıraladık.

Çoğumuz alışkanlık gereği ATM işlemlerinin sonunda "Bilgi fişi ister misiniz?" sorusuna "Evet" diyoruz. Ancak uzmanlara göre bu durum, dolandırıcıların iştahını kabartan bir güvenlik açığı yaratıyor.

Güvenlik uzmanları, ATM makbuzlarının üzerinde yer alan kullanılabilir bakiye ve hesap detaylarının, kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda ciddi bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

Bakiyenizi kağıt üzerinde değil, sadece ATM ekranından veya bankanızın mobil uygulaması üzerinden kontrol edin.

Eğer fiş yazdırmak zorundaysanız, bu belgeyi ATM yanındaki çöp kutusuna bütün halde atmayın. Verilere ulaşılamayacak şekilde küçük parçalara ayırarak imha edin.

Sadece verileriniz değil, kartınızın kendisi de fiziksel bir saldırı altında olabilir. Son dönemde popülerleşen "Görünmez İp" (Invisible Thread) yöntemiyle kartlar hedef alınıyor.

Suçlular, kart yuvasına ince naylon ipler yerleştirerek kartın içeride sıkışmasını sağlıyor. Kullanıcı, kartın ATM tarafından yutulduğunu sanıp oradan ayrıldığında, pusuda bekleyen dolandırıcılar ipi çekerek kartı ele geçiriyor.

Eğer kartınız teknik bir sorun nedeniyle ATM içinde kalırsa şu adımları izleyin:

Olay yerinden asla ayrılmayın.

Çevrede size yardım teklif eden yabancılara güvenmeyin.

Doğrudan bankanızın çağrı merkezini arayarak kartı bloke ettirin.

ATM başında kendinizi korumak için bu dört basit adımı unutmayın:

PIN kodunuzu girerken diğer elinizle klavyeyi mutlaka kapatın.

Kart yuvasında veya tuş takımında olağan dışı bir çıkıntı, sallanan bir parça olup olmadığını kontrol edin.

İşlem yaparken arkanızda bekleyen kişilerle aranıza güvenli bir mesafe koyun.

İşlem biter bitmez kartınızı ve (aldıysanız) fişinizi güvene alın.

Bankacılık işlemlerinde en büyük güvenlik duvarı, kullanıcının dikkati ve farkındalığı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

