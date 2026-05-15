ATM’den 'Makbuz yazdırmayın' uyarısı: Uzmanlar büyük tehlikeyi tek tek anlattı

ATM başında kendinizi korumak için bu dört basit adımı unutmayın:

PIN kodunuzu girerken diğer elinizle klavyeyi mutlaka kapatın.

Kart yuvasında veya tuş takımında olağan dışı bir çıkıntı, sallanan bir parça olup olmadığını kontrol edin.

İşlem yaparken arkanızda bekleyen kişilerle aranıza güvenli bir mesafe koyun.

İşlem biter bitmez kartınızı ve (aldıysanız) fişinizi güvene alın.