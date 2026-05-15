BAE'den akıl almaz petrol hamlesi... Hedef: İran'ın boğazını kesmek

BAE'nin Batı-Doğu Boru Hattı olarak da bilinen "Habshan–Fuceyra Boru Hattı", Hürmüz Boğazı'nı baypas ederek petrol ihracatı imkanı sağlıyor.

Habshan kara tesislerinden Umman Körfezi kıyısındaki Fuceyra Limanı'na uzanan hat günlük 1,5-1,8 milyon varil kapasiteye sahip olduğu biliniyor. Ancak kullanılabilir kapasitenin günlük 700 bin varil olduğu değerlendiriliyor.