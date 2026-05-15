15 Mayıs 2026 Cuma
BAE'den akıl almaz petrol hamlesi... Hedef: İran'ın boğazını kesmek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), Hürmüz Boğazı'nı baypas eden ve 2027'de faaliyete geçmesi planlanan yeni "Batı-Doğu Boru Hattı" projesini hızlandırma kararı aldı. Abu Dabi Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan şirketin yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti.

BAE'NİN HEDEFİ HÜRMÜZ'Ü BYPASS ETMEK

Prens Al Nahyan, ADNOC'un güvenli operasyonları sürdürme ve güvenilir enerji tedarik etme kararlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Al Nahyan, ADNOC'un Fuceyra üzerinden ihracat kapasitesini ikiye katlayacak olan yeni Batı-Doğu Boru Hattı projesi hakkında bilgi aldı.

Halihazırda inşa aşamasında olan ve 2027'de faaliyete geçmesi beklenen hatta ilişkin Al Nahyan, ADNOC'un küresel talebi karşılamak için dünya çapında proje gerçekleştirmesi nedeniyle projenin hızlandırılması talimatını verdi.

BAE'nin Batı-Doğu Boru Hattı olarak da bilinen "Habshan–Fuceyra Boru Hattı", Hürmüz Boğazı'nı baypas ederek petrol ihracatı imkanı sağlıyor.

Habshan kara tesislerinden Umman Körfezi kıyısındaki Fuceyra Limanı'na uzanan hat günlük 1,5-1,8 milyon varil kapasiteye sahip olduğu biliniyor. Ancak kullanılabilir kapasitenin günlük 700 bin varil olduğu değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ'ÜN KAPATILMASI VE ABLUKASI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD'NİN ABLUKA İNADI

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

Kaynak: AA
