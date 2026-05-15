Donald Trump, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin geleceğine dair dikkat çeken mesajlar verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in kendisini “başarılarından dolayı” tebrik ettiğini belirtti. Trump, iki ülke ilişkilerinin daha güçlü bir noktaya taşınmasını umduğunu ifade etti.

Trump açıklamasında eski ABD Başkanı Joe Biden’ı da hedef aldı. Biden döneminde ABD’nin ekonomik ve siyasi olarak gerilediğini savunan Trump, kendi yönetimleriyle birlikte ülkenin yeniden güç kazandığını ileri sürdü.

“ABD ARTIK DÜNYANIN EN GÖZDE ÜLKESİ”

Trump, ABD’nin uluslararası alanda yeniden güçlü bir konuma geldiğini savunarak, “Artık ABD dünyanın en gözde ülkesi” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İran ve Venezuela konusunda da sert mesajlar verirken, Çin ile ilişkilerin gelişmesini istediğini belirtti. Trump, “Umarım Çin’le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır” dedi.