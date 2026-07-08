Ankara'daki NATO Zirvesi'nde kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump'ın fitilini ateşlediği "Ateşkes bitti" çıkışı, emtia borsalarında taşları yerinden oynattı.

KÖRFEZ'DE KARŞILIKLI RESTLEŞME: 160'TAN FAZLA ASKERİ HEDEF VURULDU!

Basra Körfezi'nde bu hafta uluslararası nakliye tankerlerine yapılan gizemli saldırıların ardından Trump yönetimi misilleme için düğmeye bastı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dünyanın enerji kaynakları için hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticareti güvenceye almak gerekçesiyle, İran ordusunun kullandığı düzinelerce küçük tekne de dahil olmak üzere 80'den fazla hedefi vurduğunu ilan etti. ABD kanadı bu operasyonun amacını "İran'ın uluslararası ticarete yönelik saldırılarını sürdürme kabiliyetini zayıflatmak" olarak açıklarken, İran ordusundan yanıt gecikmedi. İran, Bahreyn ve Kuveyt'te konuşlu bulunan 85 ABD askeri tesisini hedef alarak karşılık verdi. Bölgedeki denizcilik trafiğindeki toparlanmayı tamamen sekteye uğratan bu kördüğüm, Trump’ın İran’ın petrol satmasını sağlayan muafiyetleri iptal etmesiyle ekonomik bir ambargoya dönüştü.

TRUMP ANKARA'DA KONUŞTU: "ATEŞKES BİTTİ!"

Tüm dünya bölgedeki askeri hareketliliği izlerken, en sıcak haber NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Basın toplantısında bir gazetecinin Ortadoğu'daki duruma ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, "Bence İran'la ateşkes bitti. " ifadelerini kullanarak diplomatik köprülerin tamamen atıldığını ilan etti. Bu sözlerin ardından küresel piyasalar saniyeler içinde adeta altüst oldu.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 5 FIRLADI, ALTIN BORSASI SARSILDI

Savaşın en şiddetli dönemindeki tarihi zirvelerinden gerileyerek son günlerde varil başına 72 dolar seviyesinde yatay seyreden uluslararası gösterge Brent ham petrolü, Trump'ın açıklamasıyla birlikte yüzde 5'ten fazla artarak 78 dolar sınırını aştı ve son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Benzer şekilde savaş öncesinde 67 dolardan işlem gören ABD göstergesi Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) de hızla 74 doların üzerine tırmandı.

Enerji arzının tehlikeye girmesiyle petrol fiyatlarında bu oynaklık yaşanırken, altın piyasasında tam tersi yönde büyük bir kırılma yaşandı. Güne 4.130 dolar seviyesinde güçlü başlayan ons altın, "ateşkes bitti" duyurusunun ardından hızla gerileyerek 4.054 dolar seviyelerine kadar çekildi. Küresel piyasalardaki bu 76 dolarlık sert düşüş içerideki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı; serbest piyasada 6.220 lira seviyelerinde alıcı bulan gram altın, 100 liradan fazla değer kaybederek 6.110 liraya kadar geriledi.