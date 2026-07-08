CHP'de mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte yol yürümesi konusunda ara buluculuk girişimleri sürerken, taraflar arasındaki tansiyon ilk günlerdeki kadar yüksek seyretmiyor. Yeni parti konusunda her geçen gün farkı şeyler söylense de partinin ilan tarihini YENİÇAĞ açıklıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, önceliğini parti içi arınma ve ahlaki değerlere dönüş olarak belirtirken, Özgür Özel cephesi ise mutlak butlan kararını "İktidara yürüyüşün önüne geçmek" olarak değerlendiriyor. Milletvekilleri ve parti kurmaylarının arabuluculuk girişimlerinden şu ana kadar sonuç alınamazken Özgür Özel ise yeni partisi için il ve ilçe binalarını açmaya başladı.

Özel cephesi, mümkün olan en kısa süre içerisinde kurultay isterken Kılıçdaroğlu tarafı “Tedbir var” diyerek bunun mümkün olmadığını vurguluyor. Butlan kararının ardından ortaya çıkan tartışmalar, Özel'in yeni bir parti kurma düşüncesi, Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonlarında her fırsatta "Özgür Özel ile yeni bir yol açacağız" demesi, CHP'deki ayrışmanın oldukça yaklaştığını hissettiriyor.

Süreç içerisinde Özgür Özel'in sık sık dillendirdiği, "Ya bir yol bulacağız, ya yeni bir yol açacağız" cümlesindeki "Yol bulma" konusunda seçenekler de daralmış gibi gözüküyor. Özel'in kastettiği, "Yol bulma" parti içerisinde kalarak kurultay sürecinin en kısa süre içerisinde başlatılmasını ifade ediyor. Ancak şu ana kadar gerçekleşen tüm "Yol bulma" girişimleri, Genel Merkez tarafından karşılık bulmadı.

Özel cephesi, Kılıçdaroğlu yönetiminin 45 gün içerisinde kurultay yapmak zorunda olduğunu ifade etmişti. Daha sonra bini aşkın delegenin imzasıyla "Olağanüstü kurultay" talebinde bulunuldu. Genel Merkez ise bu talepleri reddederek olağan kurultay sürecini Eylül ayında başlatacaklarını belirtti.

Özgür Özel için "Yol bulma" konusunda elinde sadece Yargıtay kararını beklemek kalmış gibi görünüyor. Ancak Yargıtay'ın, bu dosyayı uzun yıllar karara bağlamaması ihtimaline karşı, baskın bir seçimle karşı karşıya kalmak istemeyen Özel cephesi, Yargıtay kararını beklemek için 24 Temmuz'u son tarih olarak belirledi.

24 TEMMUZ MİLAT OLACAK

Özgür Özel cephesinin parti içerisinde "Yeni bir yol" bulacağı bir alan olasılığı azalırken Kemal Kılıçdaroğlu ise PM, MYK ve örgütlere her geçen gün daha fazla hakim oluyor. İl başkanları değişiyor, örgütler yenileniyor. CHP içerisindeki mutlak butlan krizinin sonuçları, 24 Temmuz'dan sonra daha net bir şekilde görülecek. Çünkü Özgür Özel cephesinin öne sürdüğü "2 kurultay yapmazsa parti seçimlere giremez" iddiasının dolduğu tarih 24 Temmuz 2026...

YENİ PARTİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

“Yol bulma” konusunda seçeneği kalmayan Özel cephesi, süreç içerisindeki 2. faza; yani “yeni bir yol açma” aşamasına geçiyor. 24 Temmuz'dan itibaren Özel'in CHP ile yollarını ayırması ve "iktidar yürüyüşü" iddiasıyla yeni partiyi ilan etmesi bekleniyor. Partinin ilan tarihi ile ilgili CHP'li Mahmut Tanal da bu analizle paralel ifadeler kullandı. Tanal YENİÇAĞ'a yaptığı açıklamada, "Yeni parti kurulacak mı, ne zaman kurulacak" sorusuna "Mevcut Genel Merkez, bizi yeni bir partiye mecbur bırakıyor. 24 Temmuz'u beklemek gerekiyor. Genel Başkanımız bu konuda 24 Temmuz'da önemli mesajlar verecektir" ifadelerini kullanırken "Bu yolun sonu iktidardır" dedi.

Tanal'ın da söylediği gibi... 24 Temmuz CHP'de ayrılıkların yaşandığı ve Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapılarının açılacağı bir tarih olacak.