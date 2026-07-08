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ABD Donald Trump, NATO zirvesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin F-35'leri alacağını söyleyen Trump, Netanyahu'nun Türkiye'yi "Ordusu çok güçlü olduğu için" hiç sevmediğini söyledi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İRAN'LA ATEŞKES BİTTİ"

İran ile ateşkes bizim için bitti. Onlar ateşkesi ihlal etti. Çok kötü adamlar var İran'da. Ateşkes bitti. İran ile çok zaman kaybettik. 47 yıldır kötü şeyler yapıyorlar. Liderlerini yok ettik, birinci liderlerini yok ettik, ikinci liderlerini yok ettik. Beni yok etmek istiyorlar ama listede olan herkesi yok edeceğim. Nükleer silahları olsa muhtemelen kullanacaklardı. Listedeki herkesi yok edeceğim. Ateşkes bitti ama müzakereler elbette devam edebilir.

"İSPANYA KORKUNÇ BİR ORTAK"

Ben harekete geçmeseydim bir şeyler olur muydu diye düşünüyorum? Almanya ile konuştum, İngiltere ile konuştum, Fransa ile konuştum. İspanya ile konuşmadım. Yazık bu ülkeye. İspanya korkunç bir ortak. İspanya ile bir şey yapmak istemiyorum. Ticareti de kesmek lazım.

"NATO'DAN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM"

Mark 'a teşekkür etmek istiyoruz. Mark Rutte harika bir genel sekreter. Tabii NATO'dan memnun değilim çünkü Grönland konusunda yaptıklarından dolayı terörün bir numaralı devlet destekçisi konusunda. Aslında açık konuşmak gerekirse Mark'la da bu konuyu konuşmadık.

"TÜRKİYE SAVAŞA GİREBİLİRDİ"

Erdoğan'ı seviyorum. Kırmızı halı serdi harika bir adam. Bibi'yi de seviyorum. Türkiye savaşa girebilirdi, Bibi'yi sevmiyor. Benim yüzümden İsrail'le savaşa girmedi. Netanyahu Türkiye'yi hiç sevmiyor çünkü Türkiye çok güçlü bir orduya sahip. Erdoğan'ı da Netenyahu'yu da seviyorum. Türkiye F-35'leri alacak. Bu konuda çalışmaları yürüteceğiz.