Bu yağışın, atmosfer koşullarının uygun olması halinde "Squall Line" (Ani Fırtına Hattı) karakteri gösterebileceği değerlendiriliyor.
AKOM yeni dalgayı duyurdu: Yağmur değil 'Squall line' kabusu Marmara'ya çökecek
AKOM'un 8 Temmuz 2026 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da hafta genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken, 9 Temmuz Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yunus Arıkan
Squall line hava olayı sırasında çok kısa sürede kuvvetli sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Olay sadece yağmur değil, aynı zamanda saatte 100 km hıza ulaşabilen rüzgarları da kapsıyor.
AKOM, özellikle 9 Temmuz perşembe gününe dikkat çekerken, haftalık hava durumu raporunu şöyle açıklıyor:
İstanbul'da haftalık hava durumu
8 Temmuz Çarşamba
Hafta güneşli ve sıcak bir havayla devam ediyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 24 derece, öğle saatlerinde ise 31 dereceye kadar yükseliyor. Akşam sıcaklık 23 derece, gece ise 21 derece seviyelerinde olacak. Gün içerisinde yağış beklenmiyor.
9 Temmuz Perşembe
Haftanın en dikkat çeken günü olacak.
AKOM'un tahminine göre İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının 5-12 kilogram/metrekare arasında olacağı öngörülüyor.
Atmosferde yeterli enerji ve rüzgar kesmesi oluşması halinde yağışın Squall Line (Ani Fırtına Hattı) şeklinde gelişmesi ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda;
Yağış çok kısa sürede etkisini artırabilir.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmeleri yaşanabilir.
Trafikte görüş mesafesi ciddi şekilde azalabilir.
Ani su baskınları görülebilir.
Açık alanlarda bulunan vatandaşların yıldırım riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.
Sıcaklıklar ise 18-26 derece aralığında seyredecek.
10 Temmuz Cuma
Perşembe günkü sistemin ardından hava yeniden açıyor.
Az bulutlu ve açık gökyüzü beklenirken yağış tahmini bulunmuyor. Sıcaklık 19-29 derece arasında değişecek.
11 Temmuz Cumartesi
Yüksek basınç etkisini artırıyor.
Gün boyunca güneşli hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 21 derece, en yüksek sıcaklık 32 derece olarak tahmin ediliyor.
12 Temmuz Pazar
Haftanın en sıcak günlerinden biri yaşanacak.
Gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Yağış beklenmezken sıcaklık 22-33 derece aralığında seyredecek.
13 Temmuz Pazartesi
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.
İstanbul genelinde yağış beklenmezken hava az bulutlu ve açık olacak. En düşük sıcaklık 22 derece, en yüksek sıcaklık ise 32 derece olacak.
14 Temmuz Salı
Hafta güneşli hava ile tamamlanıyor.
Az bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 22-31 derece arasında değişecek. Yağış beklentisi bulunmuyor.
Squall Line nedir?
Meteorolojide Squall Line, birbirine bağlı çok sayıda gök gürültülü fırtına hücresinin oluşturduğu uzun ve dar bir yağış bandını ifade eder. Türkçe karşılığı "ani fırtına hattı" veya "şiddetli fırtına hattı" olarak kullanılabilir.
Squall Line sistemleri genellikle cephe geçişleri sırasında oluşur ve etkisi çoğu zaman 30 dakika ile birkaç saat arasında sürmesine rağmen oldukça yıkıcı olabilir.