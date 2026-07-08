AKOM yeni dalgayı duyurdu: Yağmur değil 'Squall line' kabusu Marmara'ya çökecek

İstanbul'da haftalık hava durumu

8 Temmuz Çarşamba

Hafta güneşli ve sıcak bir havayla devam ediyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 24 derece, öğle saatlerinde ise 31 dereceye kadar yükseliyor. Akşam sıcaklık 23 derece, gece ise 21 derece seviyelerinde olacak. Gün içerisinde yağış beklenmiyor.