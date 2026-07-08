Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Dünya onun şarkısı ile dans etmişti: 37 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti

Dünya onun şarkısı ile dans etmişti: 37 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti

"Party Rock Anthem" şarkısıyla dünya genelinde milyarlarca dinlenmeye ulaşan ve müzik listelerini altüst eden 37 yaşındaki İngiliz şarkıcı Lauren Bennett hayatını kaybetti.

Kaynak: Diğer
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Dünya onun şarkısı ile dans etmişti: 37 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti - Resim: 1

İngiliz şarkıcı Lauren Bennett, 37 yaşında yaşamını yitirdi. Şarkıcının ölüm haberi eski grubu tarafından duyurulurken kesin ölüm nedeni ekim ayında yapılacak adli inceleme ile belli olacak.

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Dünya onun şarkısı ile dans etmişti: 37 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti - Resim: 2

Amerikan elektro-pop müzik grubu 'LMFAO'nun hit parçası 'Party Rock Anthem'ın vokalleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Lauren Bennett'in ünlü dansçı ve oyuncu Kenny Wormald ile birlikteliğinden Harlow adında bir kızı bulunuyor.

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Dünya onun şarkısı ile dans etmişti: 37 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti - Resim: 3

Haberi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan G.R.L. grubunun açıklamasında "Sevgili Lauren'imizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade etmemiz imkânsız" dedi.

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Dünya onun şarkısı ile dans etmişti: 37 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti - Resim: 4

Bennett'in ölüm nedenine ilişkin resmi incelemenin Ekim 2026'da tamamlanması bekleniyor.

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Dünya onun şarkısı ile dans etmişti: 37 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti - Resim: 5

Lauren Bennett, 2011 yılında LMFAO ile seslendirdiği ve YouTube'da 2,5 milyardan fazla izlenen 'Party Rock Anthem' şarkısıyla dünya çapında tanındı. Billboard Hot 100 listesinde altı hafta boyunca zirvede kalan parça, Billboard tarafından tüm zamanların en başarılı beşinci şarkısı olarak gösterilmişti.

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Dünya onun şarkısı ile dans etmişti: 37 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti - Resim: 6

Lauren Bennett, 2011 yılında LMFAO ile seslendirdiği ve dijital platformlarda milyarlarca kez izlenen 'Party Rock Anthem' şarkısıyla dünya çapında bir üne kavuşmuştu. Billboard Hot 100 listesinde altı hafta boyunca zirvede kalan bu parça, Billboard tarafından tüm zamanların en başarılı beşinci şarkısı olarak tescillenmişti.

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Dünya onun şarkısı ile dans etmişti: 37 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti - Resim: 7

Kariyerine G.R.L. grubuyla devam eden Bennett; Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle ve Emmalyn Estrada ile birlikte çalışarak 'Ugly Heart' şarkısıyla büyük bir başarı yakaladı. Pitbull'un 'Wild Wild Love' şarkısına da eşlik eden grup, 2014 yılında grup üyelerinden Simone Battle'ın vefatından yaklaşık 9 ay sonra dağılma kararı almıştı. Müzik çalışmalarını sinema endüstrisine de taşıyan Bennett, 'Date Night' ve '21 Jump Street' gibi popüler filmlerin müziklerine yaptığı katkılarla da biliniyordu.

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