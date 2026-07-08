Dünya onun şarkısı ile dans etmişti: 37 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti

Kariyerine G.R.L. grubuyla devam eden Bennett; Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle ve Emmalyn Estrada ile birlikte çalışarak 'Ugly Heart' şarkısıyla büyük bir başarı yakaladı. Pitbull'un 'Wild Wild Love' şarkısına da eşlik eden grup, 2014 yılında grup üyelerinden Simone Battle'ın vefatından yaklaşık 9 ay sonra dağılma kararı almıştı. Müzik çalışmalarını sinema endüstrisine de taşıyan Bennett, 'Date Night' ve '21 Jump Street' gibi popüler filmlerin müziklerine yaptığı katkılarla da biliniyordu.