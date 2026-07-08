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Kaynak: Haber Merkezi

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından havalimanında karşılandı. Karşılamanın ardından Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen iki lider, kritik savunma ve güvenlik konularını masaya yatırdı.

"CAATSA YAPTIRIMLARINI KALDIRMA ZAMANI GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilere değinen ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarla ilgili net mesajlar verdi. Trump, "CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız, bunun zamanı geldi" ifadelerini kullanarak süreçte yeni bir dönemin sinyalini verdi.

F-35 PROGRAMI VE "SADAKAT" VURGUSU

Toplantı esnasında basın mensuplarının, "Türkiye'ye F-35'leri satacak mısınız" sorusunu yanıtlayan Trump, Ankara'ya yeşil ışık yaktı. ABD Başkanı bu soruya, şu sözlerle karşılık verdi:

"Neden yapmayalım ki? Türkiye birçok yönden, sadık olacağını düşündüğümüz diğer ülkelerden çok daha sadık oldu. Bu kesinlikle değerlendireceğimiz bir şey."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmenin ardından F-35 savaş uçaklarına ilişkin iyimser bir açıklama yaptı. Projedeki son duruma değinen Erdoğan, "5 uçağın sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün eridir" diyerek yürütülen diplomasiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN KARARA İLK TEPKİ

İki lider arasındaki bu olumlu hava, ABD Kongresi'nde yankı buldu. ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Üyesi Frank Pallone, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ankara'daki zirveye ve Trump'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Pallone, eleştirisinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu haftaki NATO zirvesinde dünya tersine dönmüş gibi: Trump, demokratik Avrupalı müttefiklerimizi azarlıyor, oysa otoriter Erdoğan'ı övüyor. Asla, hiçbir koşulda, rakiplerimize sıcak bakan ve müttefiklerimizi sırtından bıçaklayan bir ülkeye daha fazla silah göndermemeliyiz."