Naki Bakır'dan emekli ve memur zam hesaplaması: O gruptakiler 19 gün bedavaya çalıştı

İlk bakışta enflasyonun tam olarak yansıtılması telafi gibi görünse de bu bir çeşit ekonomik illüzyon niteliğinde. Bu artış, sadece temmuz aylığını reel olarak ocak aylığı düzeyine getirmiş oluyor. Söz konusu zam emekliye geriye dönük bir tazminat olarak ödenmiyor. Emeklinin geçmiş altı ayda günbegün kaybettiği kısım cebinden kalıcı olarak çıkmış oluyor. Yeni zam sadece temmuz ayından itibaren ileriye dönük bir koruma kalkanı niteliği taşıyor."