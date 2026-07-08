2 trilyon liralık pazar Türklere açılıyor: Avrupa'da ihale dönemi başlıyor

Hükûmet ise bu engelleri aşmak amacıyla Kamu İhale Kanunu'nda değişikliğe gidiyor. Düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'deki kamu ihalelerinde AB üyesi ülkelerde yerleşik firmalara ve AB menşeli ürünlere, mütekabiliyet esasına göre belirli hak ve avantajlar tanıma yetkisi verilecek.