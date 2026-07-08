Önümüzdeki hafta TBMM'de görüşülmesi beklenen düzenlemeyle, mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına dayalı yeni bir model hayata geçirilecek. Böylece yıllık yaklaşık 2 trilyon liralık AB kamu alımları pazarında Türk firmalarının daha güçlü şekilde yer almasının önü açılacak.
2 trilyon liralık pazar Türklere açılıyor: Avrupa'da ihale dönemi başlıyor
Hükümet, Türk şirketlerinin Avrupa Birliği'ndeki kamu ihalelerine erişimini kolaylaştırmak için Kamu İhale Kanunu'nda önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Değişiklikle birlikte 2 trilyon liralık pazar Türklere açılacak.Kaynak: Diğer
AB'nin ihale engellerine karşı yeni adım
Avrupa Birliği son yıllarda kamu alımlarında yerli üretimi koruyan ve karşılıklılık ilkesini esas alan uygulamaları artırdı. Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması'na (GPA) taraf olmaması nedeniyle Türk şirketleri, birçok AB ülkesindeki kamu ihalelerine katılımda çeşitli kısıtlamalarla karşılaşıyor.
Hükûmet ise bu engelleri aşmak amacıyla Kamu İhale Kanunu'nda değişikliğe gidiyor. Düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'deki kamu ihalelerinde AB üyesi ülkelerde yerleşik firmalara ve AB menşeli ürünlere, mütekabiliyet esasına göre belirli hak ve avantajlar tanıma yetkisi verilecek.
Bu adımla, AB'nin de Türk firmalarına benzer kolaylıklar sağlaması hedefleniyor.
Türk şirketlerinin önü açılacak
Düzenlemenin temel amacı, karşılıklılık ilkesini güçlendirerek Türk üreticilerin Avrupa pazarındaki dezavantajını ortadan kaldırmak. Böylece Türk şirketlerinin AB ülkelerinde açılan kamu ihalelerine katılımının kolaylaşması ve ihracat imkanlarının artırılması hedefleniyor.
Kanun teklifinin gerekçesinde, AB'nin korumacı politikalarının olumsuz etkilerinin azaltılması, yerli üreticilerin ihracat gücünün korunması ve Türk ürünlerinin AB kamu alımları pazarındaki payının artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.
250 bin kamu kurumu alım yapıyor
Avrupa Birliği'nde kamu alımları pazarının yıllık büyüklüğü yaklaşık 2 trilyon lira seviyesinde bulunuyor. Birlik genelinde yaklaşık 250 bin kamu kurumu mal ve hizmet alımı gerçekleştiriyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle Türk şirketlerinin bu dev pazardan daha fazla pay alması hedefleniyor.