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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir akşam yemeğinde İran'a yönelik saldırılarına dair niyetini açıkladı. Yaptırımların İran ekonomisini çökerttiğini öne süren Trump, bölgedeki hamlelerini İsrail'i ve ABD'yi koruma stratejisine dayandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte Orta Doğu'daki tansiyonu artıracak ifadelerde bulundu.

İran'a yönelik peş peşe devreye alınan sert yaptırımların ve askeri baskıların sonuç verdiğini savunan Trump, Tahran yönetiminin ekonomik olarak büyük bir yıkım yaşadığını öne sürdü. Mevcut tablonun, ABD'nin uyguladığı kararlı stratejinin bir neticesi olduğunu söyledi.

TRUMP AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

Bölgedeki ABD varlığının ve operasyonların temel amacına ağzındaki baklayı Trump çıkardı. Atılan adımların yüzde 99 oranında Orta Doğu ve İsrail'in güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu Trump söyledi.

İran'ın asıl niyetinin İsrail'i haritadan silmek olduğunu ileri süren Trump, tehlikenin boyutunu şu sözlerle anlattı:

"İsrail'i yok ettikten sonra, ki bunu büyük bir memnuniyetle yaparlardı, sırasıyla Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ve bazı şehirlerimize saldıracaklardı. Biz onları yok etmeden önce, onlar birkaç şehri yok edebilirlerdi. Dolayısıyla attığımız bu adımları aslında kendimize yardım etmek için yapıyoruz."