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Kaynak: AA

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, X (eski adıyla Twitter) platformundaki resmi hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, İran'dan yöneltilen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduklarını söyledi.

SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Gelen tehditleri havada imha etmek amacıyla hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Bölgede duyulan şiddetli patlama seslerinin bu önleyici müdahalelerden kaynaklandığı ifade edildi.

HALKA GÜVENLİK ÇAĞRISI

Yetkili makamlar, vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına resmi emniyet uyarılarına ve talimatlarına harfiyen uymalarını talep etti.

NE OLMUŞTU?

ABD, İran'a yönelik saldırılarda hava savunma ve radar sistemleri ile deniz ve iletişim unsurlarının hedef alındığı belirtilirken, bölgede 50 binden fazla ABD askeri personelinin bulunduğunu ifade etmişti.

Saldırılar neticesinde Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik'e bağlı Kuheştek kentinde düğün töreninin gerçekleştiği bir konutu vurduğunu açıkladı. Nefisi, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını bildirdi. Huzistan bölgesinde ise 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları, ise saldırılara karşın Ürdün'deki ABD askeri kışlasına balistik füze, İran, Bahreyn'deki ABD üssüne de insansız hava aracı saldırıları düzenlemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.