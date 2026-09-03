Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG, Haziran ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 1,94 artırırken yıllık enflasyon ise yüzde 51,49 şeklinde olmuştu.
ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı
ENAG, Ağustos 2026 enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; enflasyon aylık yüzde 2,24 arttı.Hava Demir
ENAG, Temmuz ayı enflasyon verisini de paylaşmıştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 3,07 yıllık enflasyon yüzde 50,49 belirlenmişti.
ENAG, Ağustos ayı enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 2,24 yıllık enflasyon yüzde 49,03 olarak açıklandı.
ÖNCÜ VERİ AÇIKLANMIŞTI
Enflasyonda önce veri olarak bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisi de geçtiğimiz gün belli olmuştu.
Açıklanan verilerde enflasyon aylık bazda yüzde 1,66 artarken yıllık 34,96 ye düşmüştü.
ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Ağustos’ta yüzde 1,86 artacağını tahmin ediyordu.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyordu.
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