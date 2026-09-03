Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı

ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı

ENAG, Ağustos 2026 enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; enflasyon aylık yüzde 2,24 arttı.

Hava Demir Hava Demir
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ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 1

Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG, Haziran ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 1,94 artırırken yıllık enflasyon ise yüzde 51,49 şeklinde olmuştu.

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ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 2

ENAG, Temmuz ayı enflasyon verisini de paylaşmıştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 3,07 yıllık enflasyon yüzde 50,49 belirlenmişti.

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ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 3

ENAG, Ağustos ayı enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 2,24 yıllık enflasyon yüzde 49,03 olarak açıklandı.

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ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 4

ÖNCÜ VERİ AÇIKLANMIŞTI

Enflasyonda önce veri olarak bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisi de geçtiğimiz gün belli olmuştu.

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ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 5

Açıklanan verilerde enflasyon aylık bazda yüzde 1,66 artarken yıllık 34,96 ye düşmüştü.

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ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 6

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Ağustos’ta yüzde 1,86 artacağını tahmin ediyordu.

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ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 7

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyordu.

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ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı - Resim: 8

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