Çanakkale’de açık tarla domatesinde yaz harvestı tüm hızıyla sürerken, üretici fiyatları ile şehir merkezlerindeki market reyonları arasındaki makas bir kez daha açıldı.
Tarlada kilosu 25, markette 50 lira: Peynir ekmek gibi satılıyor hasat başladı
Çanakkale'de açık tarla domatesi hasadı sürerken tarla ile market arasındaki makas açıldı. Çiftçinin kilosunu 25 liraya elden çıkardığı domates, aracı ve nakliye maliyetleriyle büyükşehir raflarında 50 liraya satılıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Tarlada kilosu 25 liraya güçlükle alıcı bulan taze domates, büyükşehir marketlerinde 45 ila 50 lira arasında tezgaha çıkıyor.
ÇANAKKALE’DE HASAT BEREKETLİ AMA ÜRETİCİ DERTLİ
Türkiye’nin en önemli domates üretim merkezlerinden Çanakkale’de, açık tarlada yetiştirilen sofra domatesinin söküm ve toplatma işlemleri yoğun şekilde devam ediyor.
Tarlada kalitesine göre kilosu 20 ile 25 lira arasında tüccara verilen domates, giden nakliye masrafları ve aracı komisyonları eklendiğinde tüketiciye katlanarak ulaşıyor.
Tarladan hal merkezlerine, oradan da zincir market raflarına uzanan tedarik zincirinde navlun, ambalaj ve zayiat maliyetleri gerekçe gösterilse de çiftçi yüksek girdi maliyetleri karşısında 25 liralık satış fiyatının kurtarmadığını belirtiyor.
Tüketiciler ise tarladan 25 liraya çıkan sofralık domatesi marketlerde iki katı fiyata satın almak zorunda kalmaktan şikayetçi.