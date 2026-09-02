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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan çatışmaların ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Trump, dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

“ABD KONTROLÜ ALTINDA”

Hürmüz Boğazı’nın tamamen ABD’nin kontrolünde olduğunu savunan Trump, bölgeye ilişkin iddiasını bir adım daha ileri taşıdı.

ABD Başkanı, boğaza kendi adının verilmesini önerdi.

“TRUMP BOĞAZI OLARAK MI DEĞİŞTİRMELİYİZ?”

Trump, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Artık ABD kontrolü altında olduğuna göre, Hürmüz Boğazı’nın adını Trump Boğazı olarak mı değiştirmeliyiz? Boğaz, Amerika’nın kendisi gibi, hiç olmadığı kadar popüler olurdu!”

DAHA ÖNCE DE ABD TOPRAĞI ÇIKIŞI YAPMIŞTI

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da Hürmüz Boğazı için tartışma yaratan ifadeler kullanmıştı.

ABD Başkanı, boğazı ABD toprağı ilan edebileceklerini söylemişti.

İran’la yaşanan gerilimin ardından gelen bu açıklama, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceği yorumlarına neden oldu.