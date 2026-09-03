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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Girne ve Silivri'de alabora olan gemilere dair ve Eurofighter Typhoon uçağı konusunda açıklamalar yapıldı.

'7 GEMİ VE 11 HAVA ARACI DESTEKTE'

Girne ve Silivri'de alabora olan gemilere dair şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne’den Taşucu/Mersin’e seyir hâlinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, kurtarılan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. ​Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dâhil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile hâlihazırda destek sağlanmaktadır."

EUROFİGHTER AÇIKLAMASI: 7 EYLÜL'DE BAŞLANMASI PLANLANMAKTA

İngiltere ile Eurofighter Typhoon uçağı tedariği konusunda ise yeni dönemi MSB, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçağı tedarik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Birleşik Krallık’a gönderilecek pilotlarımızın eğitimlerine 7 Eylül’de başlanması planlanmaktadır" ifadeleriyle duyuruldu.

'HATIRLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İsrail'in saldırgan tutumuna dair MSB, "Bölgede huzur ve istikrarın tesisi için çaba göstermeye, İsrail’in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

'FIRAT NEHRİ'NDE İKİNCİ YÜZER KÖPRÜ PROJESİ TAMAMLANDI'

Suriye'de Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesinin tamamlandığı da MSB'nin bildirisinde belirtildi. Bildiride, "Suriye’de istikrarın tesisi ve Suriye halkının günlük yaşamının normalleşmesine katkı sağlamak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Suriye Silahlı Kuvvetlerinin iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesi 30 Ağustos’ta tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.