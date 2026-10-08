Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilen atamalar sonucunda, yeni haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler duyuruldu.

TFF Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı listeye göre 9. haftanın maçlarında görev üstlenecek hakemler şöyle:

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta hakemleri belli oldu - Resim : 1

YARIN:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen

17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yusuf Adnan Kendirciler

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu

20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: Yiğit Arslan

10 EKİM CUMARTESİ:

13.30 Boluspor-Antalyaspor: Ömer Faruk Gültekin

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: İbrahim Güner

19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: Alper Akarsu

19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: Reşat Onur Coşkunses

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11 EKİM PAZAR:

16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: Ali Yılmaz

19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor: Fatih Tokail