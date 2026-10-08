Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilen atamalar sonucunda, yeni haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler duyuruldu.
TFF Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı listeye göre 9. haftanın maçlarında görev üstlenecek hakemler şöyle:
YARIN:
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yusuf Adnan Kendirciler
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: Yiğit Arslan
10 EKİM CUMARTESİ:
13.30 Boluspor-Antalyaspor: Ömer Faruk Gültekin
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: İbrahim Güner
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: Alper Akarsu
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: Reşat Onur Coşkunses
11 EKİM PAZAR:
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: Ali Yılmaz
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor: Fatih Tokail