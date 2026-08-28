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Kaynak: İHA

Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Ilıca-Kumköy Kavşağı’nda gerçekleşen olayda, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi öne sürülene göre; emniyet şeridinden geçmek istedi.

Aracın emniyet şeridinden geçmesine izin vermeyen servis otobüsü sürücüsünü ilk olarak sözlü olarak taciz eden araç sürücüsü yüzlerce metre uzunluğunda araç kuyruğu oluşan kavşakta, kırmızı ışığın yanması ve araçların durmasını fırsat bilerek aracından indi.

İçerisinde otel çalışanlarının bulunduğu servis otobüsünün şoförün bulunduğu cama ve kapısına yumrukla vuran hafif ticari araç sürücüsüne, araçta yolcu olarak bulunan kadın da hakaret ve tehditler savurdu.

Hafif ticari araçtan inen üçüncü kişi ise camları yumruklayan şoförü ve kadını engellemeye çalışırken, servis şoförüne yapılan saldırı başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Görüntülerin ardından saldırıyı yapan sürücü Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği tarafından tespit edilerek 186 bin TL para cezası gerçekleştirdi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulduğu aracın da trafikten men edildiği aktardı.