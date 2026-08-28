Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasayı fonlama stratejisinde değişikliğe giderek yeniden bir hafta vadeli repo ihalelerine başlaması, piyasa fonlama faizini yüzde 40'tan yüzde 37 seviyesine çekti.
Kredi çekecekler dikkat: Faizlerin düşeceği tarih verildi
Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihalelerine geri dönerek fonlama maliyetlerini düşürmesi reel sektörü harekete geçirdi. Kamu bankaları faizlerde düşüş için tarih verdi.Kaynak: AA
Bu hamleyle fonlama maliyetlerinde yaşanan 300 baz puanlık (3 puan) düşüşün ardından, gözler bankacılık sektörünün kredi oranlarında atacağı adımlara çevrilmişti.
Fonlama maliyetlerindeki bu gevşemenin reel sektöre nasıl yansıyacağı, Diyarbakır'da düzenlenen kritik bir toplantıda masaya yatırıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank genel müdürleriyle bir araya geldi.
Toplantının ana gündem maddesini ticari kredi faizleri oluşturdu. Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın hafta başından bu yana piyasayı yüzde 37'den fonlayarak maliyetlerde 3 puanlık bir rahatlama sağladığını hatırlattı ve iş dünyasının net talebini iletti. Hisarcıklıoğlu, "Bu indirim, gecikmeksizin ticari kredi faizlerine yansıtılmalı” dedi.
TOBB'un kredi faizlerinin düşürülmesi yönündeki talebine kamu bankalarının tepe yöneticilerinden olumlu ve somut yanıtlar geldi. Merkez Bankası'nın yarattığı yeni fonlama iklimine paralel olarak, bankaların önümüzdeki haftadan itibaren yeni faiz oranlarını devreye alması bekleniyor.
Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, iş dünyasını sevindirecek haberi vererek kredi faizlerindeki indirimin pazartesi gününden itibaren etiketlere yansıyacağını duyurdu.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da Merkez Bankası'nın düşen fonlama maliyetlerinin, gelecek haftadan itibaren kredi faiz oranlarını aşağı çekeceğinin sinyalini verdi.
Öte yandan Çakar, mevduat faizlerindeki düşüşün de önümüzdeki haftadan itibaren düşeceğinin haberini de verdi.