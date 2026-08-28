Kredi çekecekler dikkat: Faizlerin düşeceği tarih verildi

Fonlama maliyetlerindeki bu gevşemenin reel sektöre nasıl yansıyacağı, Diyarbakır'da düzenlenen kritik bir toplantıda masaya yatırıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank genel müdürleriyle bir araya geldi.